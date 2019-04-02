SEDAŞ'lı Yöneticiler Tecrübe Konuşuyor Etkinliğine Katıldı

SEDAŞ Şebeke Yapım Müdürü Gökhan Öztürk ve Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan kariyer gelişimleri, SEDAŞ'ın faaliyetleri, uygulamaları, kariyer planında dikkat edilecek unsurlar ve kişisel gelişimin iş hayatında başarıya olan etkileri, kurumsal iletişim süreçleri, elektrik dağıtımsektöründeki son yıllardaki gelişmeler hakkında öğrencilerle akşam yemeği eşliğinde aynı masada sohbet ederek deneyimlerini paylaştılar.

Aynı etkinliğe 20'ye yakın kurumsal firma yöneticisi ayrı masalarda öğrencilerle bir araya gelerek deneyim paylaşımında bulundu.