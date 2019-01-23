Son Dakika Haberleri: SEDAŞ Miniklere Enerji Tasarrufunu Anlattı

SEDAŞ Miniklere Enerji Tasarrufunu Anlattı

8 dakika önce

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş Enerji Tasarrufu haftası nedeniyle Anaokulu öğrencilerine elektriğin verimli ve güvenli kullanılması konusunda bilgiler verdi.

SEDAŞ Miniklere Enerji Tasarrufunu Anlattı, System.String[]

Ağaç yaşken eğilir düşüncesinden yola çıkılarak, anaokulu öğrencilerine enerjinin verimli kullanılması yönünde kafalarında belirli düşüncelerin oluşturulmasına çalışıldı.SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Ayhan Erkovan tarafından,SEDAŞ eğitim salonunda, SEDAŞ'ın görevleri, faaliyetleri, enerji tasarrufu ve enerjinin güvenli kullanılması ile ilgili bilgiler aktarıldı. Miniklerin elektrik ile ilgili bilinçlendirilmeleri sağlanırken, elektrik kullanılması sırasında dikkat edilmesi gereken önemli kurallara da dikkat çekildi. Kendilerine yapılan sunumu dikkatle dinleyen öğrenciler, SEDAŞ'ın saha çalışanlarının zorlu hava koşullarında enerji verme mücadelesi videosunu beğeniyle izlediler.

Sunum sonrası, öğrencilere enerji tasarrufu ve güvenli elektrik kullanımı broşürleri dağıtıldı. Elektrik arızalarında arayacakları numara olan 186 nolu telefon hattını da bilmeleri için bu numarada kendilerine öğretildi. Okul öğretmenleri ve minik öğrenciler değerli bilgilerin kendileri ile paylaşılması nedeniyle, kendilerini misafir eden SEDAŞ'a ve yöneticilerine teşekkür ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 08:24 Kaynak: Bültenler

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