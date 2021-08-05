SEDAŞ, normlara uygun olmayan tesisatları etiketliyor

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) can ve mal güvenliğini tehdit eden elektrik bağlantı tesisatlarını uyarı etiketiyle işaretlemeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kocaeli, Sakarya, Bolu ve Düzce illerinde 3,7 milyon nüfus ve 1,9 milyon kişiye elektrik hizmeti sunan SEDAŞ, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki uygulamalarına bir yenisini daha ekledi.

Bu kapsamda şirket, müşterilerine ait pano ve tesisatları kontrol ederek can ve mal güvenliği riski bulunan, yüksekte tesis edilmiş, deforme olmuş ve buna benzer uygun olmayan panoları uyarı etiketleriyle işaretliyor. Güvenlik uyarıları bulunan etiketlerle müşterilerin tehlikelere karşı bilgilendirilerek olası kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ayrıca pano veya tesisatında uyarı etiketi bulunan müşterilerin, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği'ne istinaden 1 ay içinde normlara uygun düzeltme yapmaları bekleniyor. Bu süre içinde düzenlemelerin tamamlanmadığı, risk teşkil eden tesisatlardaki elektrik akımının ilgili yönetmelik uyarınca güvenlik nedeniyle durdurulacağı açıklanmıştı.

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