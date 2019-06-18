Son Dakika Haberleri: SEDAŞ,öğrencilere enerjinin verimli ve güvenli kullanılmasını öğretiyor.
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SEDAŞ,öğrencilere enerjinin verimli ve güvenli kullanılmasını öğretiyor.

1 saat önce

SEDAŞ "Elektriği ve Verimli Kullanılmasını Öğreniyorum" projesi kapsamında, Ortaokul öğrencileri ile bir araya geldi.

SEDAŞ,öğrencilere enerjinin verimli ve güvenli kullanılmasını öğretiyor., System.String[]

SEDAŞ gönüllüleri, "ağaç yaşken eğilir" sloganıyla farklı eğitim gruplarından ilk ve ortaokul öğrencileriyle buluşmalarında, ailede başlayacak olan enerji tasarrufu ve güvenlik kültürünü artıracak bilgilendirmeçalışmalarına başarıyla imza atıyor.

SEDAŞ ekibi, ülke ekonomisi ve aile bütçesine de katkı sağlayacak olan enerji verimliliği konusunda, ayrıcaöğrencilere elektriğin güvenli bir şekilde kullanılmasıyla ilgili bilgiler paylaşıyor.Öğrenciler bilgilendirilirken, SEDAŞ'ın çağrı merkezi, SEDAŞ'ın tüketicilere hangi hizmetleri verdiği, enerji tasarrufu, fırsat eşitliği projesi ve ALO 186 konularında bilgilendirme yapıyor.

ENERJİ TASARRUFU KÜLTÜRÜ İÇİN EĞİTİM

SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü ve Şebeke Operasyon Müdürlüğü çalışanlarının işbirliği içinde gerçekleştirdiği çalışmada enerji tasarrufu ve elektriğin güvenli kullanımını küçük yaştaki öğrencilere basitleştirilmiş bilgilerle anlatılması hedefleniyor.Öğrencilere, elektrik enerjisiniçevremiz, geleceğimiz, hem kendi, hem de ülkemizin bütçesi için verimli kullanmamız gerektiği, kendi kaynaklarımıza dayalı enerji üretiminin önemi hakkında bilgiler veriliyor.

Öğrencilere ayrıca elektriğin güvenli kullanımı hakkında da çarpıcı bilgiler verilirken, Sakarya Şebeke Operasyon Görevlisi Faik Cin tarafından da, sahada kullanılan teknik malzemeler ve iş güvenliğinin önemi öğrencilere anlatıldı. Öğrenciler teknik malzemeleri inceleme fırsatı bulurken, merak ettikleri konularda sorular sorarak bilgi aldılar.

FIRSAT EŞİTLİĞİ ve ALO 186 ANLATILDI

Öğrencilere "Kadın işi, erkek işi" diye bir ayrım yapılmadan kadınların da rahatlıkla enerji sektöründe başarılı çalışmalar yaptıkları, sahada ve ofis çalışmalarında da kadın çalışanların enerji sektörüne örnek çalışmaları SEDAŞ'ta gerçekleştirebildikleri öğrencilere anlatıldı.Bu bilgi paylaşımından sonra kız öğrencilerden bir kısmının elektrik mühendisi olmak veya farklı branşlardaelektrik dağıtım şirketlerinde çalışmak istediği öğrenildi. SEDAŞ'ın ALO 186 Çağrı merkezinin hizmetleri hakkında öğrencilere bilgi verilirken, SEDAŞ'ın, sistemde kayıtlı güncel iletişim bilgisi olan elektrik abonelerine planlı kesintiler ve elektrik arızalarında SMS ile bilgi verildiği,SEDAŞ'ın mobil uygulaması üzerinden ve web sayfasından şikayet, talep ve öneri girişi yapılabildiği,webchat üzerinden bilgili alışverişi yapıldığı da anlatıldı.

BROŞÜRLERLE DEBİLGİLENDİRİLDİLER

Program sonunda öğrencilere sunuma SEDAŞ'ın Elektriğin Güvenli Kullanımı ve Elektrik Enerjisinin Tasarrufu İp Uçlarını" anlatan broşürler dağıtıldı. Öğrenciler ve öğretmenler, sunumları gerçekleştiren SEDAŞ çalışanlarına teşekkür ettiler.

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 04:20 Kaynak: Bültenler
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