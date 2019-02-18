Sedaş'ta Babalar Diploma Aldı

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım .Ş.) Aile birliğinin korunmasına katkı sağlamak, ebeveynler ile çocuklar arasındaki bağları güçlendirmek, babaları fırsatve cinsiyet eşitliği konularında, çocukların her yönüyle gelişimlerine daha çok katkı sağlayabilmeleri hakkında bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla,Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle düzenlediği BADEP 'Baba Destek Programında' eğitimi başarı ile tamamlayan babalar için diploma töreni düzenledi.

"Mesai Dışında, Haftada bir Gün, 10 Haftalık Eğitim"

AÇEV gönüllü eğitmenleri tarafından verilen BADEP (Baba Destek Eğitim Programı) ile gönüllü olarak eğitime katılan ve mesai saatleri dışında haftada bir gün programa katılan ve iki buçuk saatlik eğitimi 10 oturumda tamamlayan babalara diplomaları törenle verildi. SEDAŞlı babalara; babanın çocukla birlikte daha kaliteli zaman geçirmesinin önemine yönelik eğitimler verilirken,babalara çocuğun gelişimi ve topluma faydalı bir birey olarak yetiştirilebilmesinde babanın rolünün önemi ve sorumlulukları ile çocukların sosyal, zihinsel, ruhsal ve fiziksel gelişimi konularına sağlayacakları değerli katkılar hakkında da bilgiler verildi. AÇEV eğitimindeçocuk ihmal ve istismarının önlenmesine yönelik bilgiler paylaşıldı.

"Amacımız daha iyi baba olmak"

Baba-çocuk ilişkisini güçlendirmeyi hedefleyen, AÇEV ve SEDAŞ'ınişbirliği ile düzenlediği BADEP programını başarıyla tamamlayan SEDAŞlı babalar,SEDAŞ Teknik Eğitim Merkezinde yapılan Diploma töreninde, eş ve çocukları ile duygusal anlar yaşadılar. Anneler de SEDAŞlı babaların eğitimle birlikte çocuklarıyla daha çok ilgilendiklerini ve çocuklarına daha çok zaman ayırarak, kaliteli zaman geçirdiklerini belirterek programın çok faydalı olduğunu belirttiler.Törende, 'İlk iş babalık' ve 'Baba fırsat verir, çocuk hayatı keşfeder' sloganları kullanılırken, diploma alan SEDAŞ'lı babalar "Bu eğitim programıyla çocuklarımızın her yönüyle daha sağlıklı bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz. Bizlere düşen görev ve sorumluluklara ilişkin bilgilenme ve bilinçlenme imkanı bulduk. Tüm istek ve hedefimiz, çocuklarımıza daha iyi baba olabilmek. Amacımız onların mutlu, ve huzurlu, sağlıklı, ayakları üzerine sağlam basan, donanımlı, iyi bireyler olmalarına katkı sağlamak. AÇEV gönüllü eğitimcisi Harun Demirkaya'ya, SEDAŞ ve AÇEV'e bu imkanı sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz" dediler.

"Yaşam boyu yolları aydınlansın"

SEDAŞ Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şenürk'te "Toplumun en küçük birimi olan ailenin birliği ve düzeninin korunması, geleceğimiz olan çocuklarımıza daha çok katkı sağlamak için sadece babaları kapsayan bir eğitim ile BADEP programını SEDAŞ'ta gönüllü babalarımız ile gerçekleştirdik. BADEP'iAÇEV ile işbirliği içinde sürdürmeyi hedefliyor, AÇEV'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. SEDAŞlı babalarımızın edindikleri değerli bilgileri,çocuklarının yaşam boyu yollarını aydınlatmak için kullanmasını diliyorum. Bu programıbaşarı ile tamamlamaları nedeniyle kendilerini tebrik ediyorum " dedi.