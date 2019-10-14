SEDAŞ'tan güvenilir hizmet anlayışı
1 saat önce
SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.), tüm müşterilerine 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında hizmet veriyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:46 Kaynak: Bültenler
SEDAŞ; kesintisiz ve en önemlisi de güvenli bir hizmet sunabilmek adına, hem müşterilerinin hem de şirket ile ilişkili tüm şahısların bilgilerini KVKK'ya uygun şekilde muhafaza ediyor.
SEDAŞ; kişisel verilerin işlenmesinde, kayıt altına alınmasında ve saklanmasında; başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin hak ve özgürlüklerini kapsayan kanuni yükümlülüğünü yerine getiriyor.
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