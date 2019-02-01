Son Dakika Haberleri: SEDAŞ'tan Körfez Mahallesinde Köklü Çözüm

SEDAŞ'tan Körfez Mahallesinde Köklü Çözüm

1 saat önce

SEDAŞ ekipleri, Körfez Mahallesi Bölgesinde enerji dağıtımında müşteri memnuniyeti yaratmak amacıyla, ana şebeke üzerinde hummalı bir çalışma gerçekleştirdiler.

SEDAŞ'tan Körfez Mahallesinde Köklü Çözüm, System.String[]

Şebekede enerji kalitesini artırmak için mücadele veren ve yüksek gerilim hatlarında yenileme çalışmalarına da katılan SEDAŞ ekipleri, Körfez Mahallesinde yeraltı kablolu elektrik dağıtım hattı yenileme çalışması içiniş makinaları ile kazı yaparak bölgeye acil müdahalede bulundular.

SEDAŞ'tan Hızlı Müdahale

Dağıtım şebekesinde 34 Bin 500 Voltluk orta gerilim hattından beslenen, 42 Evler bölgesinde mesken ve işyerlerinesürekli ve güvenilir,kaliteli enerji verilmesi amacıyla SEDAŞ ekipleri kablo kanallarını açabilmek için büyük bir uğraş verdiler. Yenileme ve yatırım çalışması sırasında iş makinaları ile kazı yapan ve yeni çekilen yeraltı kablolu elektrik şebekesini kablo kanallarına yerleştiren SEDAŞ, bölgede yeraltı kablolu tesis çalışmasını en kısa sürede tamamlayarak yeni yeraltı kablolu dağıtım hattını da devreye aldı.

Sürekli Enerji İçin!

Tesis çalışmaları sırasında, bölge trafosu Jeneratör bağlantısı yapılarak beslendi. Bölgede uzun süreli kesintinin önüne geçildi. Kazı güzergahında, 3 kolda,toplam 450 metrelik yüksek yalıtımlı yeraltı kablosu ve alçak gerilim kablosu, şebeke bağlantı aparatları, kablo yalıtım boruları kullanıldı. SEDAŞ ekipleri mola vermeden işin en kısa sürede bitirilmesine çalıştılar. SEDAŞ ekiplerinin çalışmalarını çevre sakinleri beğeni ve takdir ile karşıladılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:23 Kaynak: Bültenler

Körfez, Güncel
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