Son Dakika Haberleri: SEDAŞ Tüketicileri önlem almaları için bilgilendiriyor
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SEDAŞ Tüketicileri önlem almaları için bilgilendiriyor

28 dakika önce

SEDAŞ'ın 9 metrelik direklerinde abonelere elektrik verilen 34 Bin 500 Voltluk orta gerilim ve 400 voltluk alçak gerilim iletkenlerinde de elektrik kesintisi uygulanacağı açıklandı.

SEDAŞ Tüketicileri önlem almaları için bilgilendiriyor, System.String[]

SEDAŞ müşteri memnuniyetini gözeterek, tüketicilerin önlemlerini alabilmeleriaçısından SEDAŞ'ınweb sitesi sedas.com adresinde TEİAŞ'ın iletim hattı çalışmalarının 31 Mayıs ve 01-02 Haziran tarihlerinde yapılacağını açıkladı. TEİAŞ'ın bu tesis çalışmaları sırasında yasal zorunluluk olarak çevre ve iş sağlığı güvenliği (İSG)çerçevesinde planlı kesinti uygulanacağı bildirilerek,etkilenecek adresler de ayrıntılı olarak yayımlandı. Aynı zamanda bu adreslerdeki telefon bilgisi güncel olan ve kaydı bulunan tüketicilere deSEDAŞ tarafından SMS ile bilgi mesajı gönderildiği bildirildi.

Kesinti Olacak Mahalleler ve Tarihleri

31Mayıs Cuma günü; 32 Evler, Bahçelievler, Kemalpaşa, Mithatpaşa, Maltepe Mahalleleri ile Maltepe Caddesi, Beşköprü Caddesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi, A.Necdet Güven Caddesi ve bu bölgelerdeki sokaklar,

01 Haziran Cumartesi itibariyle,32 Evler, Bahçelievler, Şirinevler, Gazipaşa, Kemalpaşa, Mithatpaşa Mahalleleri, Gazipaşa Caddesi, Beşköprü Caddesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi, A.Necdet Güven Caddesi ile bu bölgelerdeki sokaklar,

02 Haziran Pazar günüitibariyle de Maltepe Mahallesi ile Maltepe Caddesi ve 527, 528, 529, 531, 532, 533, 552, 553, 554 Nolu Sokaklar ile Ayıran, Mürsel, Yamaç, Öner ve Uludağ isimli sokaklar,sabah saat 08:30 ile akşam 17:00 arasında planlı kesintiden etkilenecek. SEDAŞ cadde ve sokak isimlerini vatandaşların bilgilenmesi ve takibi için ayrıntılı olarak www.sedas.com web sitesindeayrı ayrıayrıntılı listeler halinde yayımlıyor.

İş Güvenliği ve Çevre Güvenliği İçin Yasal Zorunluluk

TEİAŞ İletim hatlarında yapılan çalışmaların süreceğini belirten yetkililer,yapılan bu çalışmalar sırasında, yasal zorunluluk olarak iş güvenliği ve çevre güvenliği, can ve mal emniyeti içinorta gerilim iletkenlerinde de planlı kesintilerinuygulandığını ifade ettiler. Kesintilerle ilgili SEDAŞ'ınweb sayfasında ayrıntılı bilgilere ulaşılacağı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:12 Kaynak: Bültenler
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Maltepe, Güncel
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