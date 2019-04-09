SEDAŞ, Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluş Yıldönümünü Tebrik Etti

SEDAŞ görev ve sorumluluk alanında bulunan 4 il Valilikleri ve Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce İl Emniyet Müdürlükleri ile paylaştığı tebrik mesajında, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümünü ve Polis Haftasını kutladı. SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü ve temel kurumlarından biri olan Türk Polis Teşkilatı'mızın 174. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, mesai mefhumu gözetmeden, ülkemizin menfaatleri, devletimizin bekası, birlik ve beraberliğimizin devamı için en üst noktada mesai harcayan, 24 saat esasına göre görevi başında bulunan vebu anlamda asayişi bozan unsurlarla fedakarcamücadele eden,vatandaşımızın huzurunu, can ve mal güvenliğini sağlayan, Polisimizin, 10 Nisan Polis Günü'nü de tebrik ediyoruz.

U¨stu¨n bir vazife anlayıs¸ıyla hizmet veren emniyet tes¸kilatımız, aziz milletimizin barıs¸ ve emniyet ic¸inde yas¸aması ic¸in go¨sterdiği fedakarlık ve kahramanlıkla, bugu¨ne kadar oldugˆu gibi bundan sonra da bizleri gururlandırmaya devam edecektir.

Türk Polis Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize Allah'tan rahmet niyaz eder, gazilerimize şükranlarımızısunar,tüm emniyet mensubu çalışanlarına da sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz."