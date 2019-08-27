Son Dakika Haberleri: SEDAŞ yaralı leylek için cankurtaran oldu
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SEDAŞ yaralı leylek için cankurtaran oldu

2 dakika önce

SEDAŞ işletme bakım ekipleri enerji dağıtım hatlarında yaptıkları bakım çalışmaları sırasında şebekede yaralanmış bir leylek buldular.

SEDAŞ yaralı leylek için cankurtaran oldu, System.String[]

Leyleğin sıcakta uçamadığını gören SEDAŞ Karasu İşletme Bakım Ekibi yerde duran ve uçmaya takati olmayan leyleğe yardım eli uzattılar.

EKİP ARACI LEYLEĞİ HIZLA KARASU MERKEZİNE GETİRDİ

Leyleğin yaralı olduğu ve tedavi edilmesi gerektiğini belirleyen SEDAŞ ekibi yaralı leylek için cankurtaran oldu. Sahada iş güvenliği denetim çalışmaları yapan SEDAŞ İcra Başkan Yardımcısı Jan Roszka'da leyleğin tedavi edilmesi amacıyla veterinere götürülmesi konusunda çalışanların adeta alarma geçmelerine ve gösterdiklerihassasiyete teşekkür etti. Doğal yaşamın bir parçası olan bir leyleğin hayatta kalma mücadelesine destek olan SEDAŞ ekipleri, vatandaşların takdirini topladı.

Karasu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:34 Kaynak: Bültenler
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