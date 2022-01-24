SEDAŞ, yoğun kara rağmen kesintisiz enerji için mesaide - Son Dakika

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ekipleri, kar yağışının yoğun olduğu hizmet bölgelerinde saha çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, zorlu hava koşullarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı 24 saat esaslı kar nöbeti tutan ekipler, Bolu, Düzce, Gebze, Kocaeli ve Sakarya'da enerjinin sürekliliği için ileri teknolojik donanımlar ve güçlü araç filosuyla hizmet veriyor.

SEDAŞ bölge yöneticilerinin de eşlik ettiği çalışmalarda, kar yağışı nedeniyle erişimin mümkün olmadığı ormanlık alanlarda drone ile tarama ve tespit yapılıyor.

Ulaşımın kapalı olduğu yerlerde ise Valilik, il ve ilçe yerel yönetim birimleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına bağlı ekipler koordineli biçimde çalışmalarını yürütüyor.

Aboneler, kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olası kesinti ve arızalarla ilgili 186 numaralı müşteri iletişim hattına, akıllı telefonlardaki SEDAŞ Mobil uygulamasına ve "05309191919" nolu WhatsApp hattına ihbar bırakabiliyor.