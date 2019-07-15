SEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı, SEDAŞ ekipleri ile sahada birlikte çalıştı

Farklı İl ve İlçelerde 7 gün 24 saat arızalara müdahale eden, elektriğin sürekliliğini sağlamak üzere SEDAŞ İşletme Bakım birimlerinde konuşlanmış ve vardiyalı olarak görev yapanİşletme Bakım ekipleri ile işyerlerinde ve sahada bir araya gelen SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra BaşkanıDr.Necmi Odyakmaz farklı birimlerle ve ekiplerle de sahada birlikte göreve çıkıyor.

Dr.Necmi Odyakmaz Bolu'da endeks görevi yapan, Düzce'de de Sayaç Operasyonu gerçekleştiren, Kesme Bağlama ve Kaçak Yönetimi görevlileri ile gün boyunca birlikte çalıştı. SEDAŞ'ın iş güvenliği amaçlı yaptırılan kurumsal kıyafetlerini giyerek ve kişisel koruyucu donanımlarını da yanına alarak, SEDAŞ ekipleri ile aynı anda sahaya çıkan SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, iş emri oluşturulan ve SEDAŞ ekiplerine görev olarak verilen işlere,ekip arkadaşları ile gitti. Sayaçların okunması, sayaç bağlantısı, sayaç değişimi, enerji kesme ve bağlama, kaçak kontrolü ve tutanak tutulması gibi işleri de ekip arkadaşlarıyla birlikte yaptı ve yapılan çalışmalarla ilgili ekiplerin görüş ve önerilerini de aynı anda dinledi.

ÇALIŞANLARLA SAHADA AYNI İŞLERİ YAPTI

Farklı işletmelere mutlaka ziyaretler yaparak çalışanlarla ayrı ayrı tanışmayı ve çalışanlarla etkin bir iletişim sağlamayı hedefleyen Odyakmaz, "Mesai arkadaşlarımızla aynı koşullarda iş yapmak ve üstlendikleri görevleri ve meşakkatli işleri birlikte paylaşmaktan, mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Elektriğin sürekliliği için zorlu koşullarda da olsa mücadele veriyor, enerji ve emek harcıyorlar. Bu süreçte döktükleri alın terine tanık olurken, müşteri memnuniyeti ve kaliteli hizmet için de büyük çaba harcadıklarını gördüm. Aynı şekilde sahada dikkatle ve özenle görev yapan, sorumluluk alan tüm SEDAŞ çalışanlarına emekleri ve harcadıkları performans için teşekkür ediyor ve kendilerine kazasız, belasız başarılı çalışmalar diliyorum" dedi.

KADIN ÇALIŞANLARLA DA GÖREVE ÇIKTI

Düzce'de kadın çalışanlarla da sahaya çıkan D. Necmi Odyakmaz, kadın çalışanların sahada karşılaştıkları güçlükleri ve geliştirdikleri çözümleri bizzat kendilerinden dinlerken, onlarla da sayaç ölçü devresi kontrollerini ve sayaç bağlantıları ile ilgili görevler yaptı. Kadın çalışanları, sektörde bu işleri kadınların da yapabildiğini gösteren örnek çalışanlar oldukları için tebrik etti. SEDAŞ'ın "Fırsat Eşitliği Projesine" verdikleri destek için teşekkür etti.