SEDAŞ zorlu kış şartlarında drone ile tarama ve tespit yapıyor - Son Dakika

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) ekipleri, yoğun kar nedeniyle erişimin mümkün olmadığı alanlarda tarama ve tespit çalışmalarını drone desteğiyle sürdürüyor.
Mudurnu-Göynük hattında kar kalınlığının yer yer 1 metreyi geçtiği yerlerde çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, kesintisiz enerji için mücadele veriyor.
Ekipler, araçların çıkmakta zorlandığı alanlarda drone ile tarama ve tespit yapıyor.
Kaynak: AA
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