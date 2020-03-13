Sedat Ağçay'dan kötü haber
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Çaykur Rizespor maçında rakibi ile girdiği mücadelede sakatlanarak hastaneye kaldırılan MKE Ankaragücü kaptanı Sedat Ağçay'ın sol elmacık kemiği ve yan göz kemiğinin kırık olduğu açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:49 Kaynak: İHA
Çaykur Rizespor maçında rakibi ile girdiği mücadelede sakatlanarak hastaneye kaldırılan MKE Ankaragücü kaptanı Sedat Ağçay'ın sol elmacık kemiği ve yan göz kemiğinin kırık olduğu açıklandı.
Çaykur Rizespor maçında, rakiple girdiği pozisyonda sakatlanarak ambulans ile hastaneye kaldırılan MKE Ankaragücü kaptanı Sedat Ağçay'ın sol elmacık kemiği ve yan göz kemiği kırık olduğu tespit edildi. Ağçay bu gece tedbir amaçlı hastanede gözlem altında tutulup, yarın ameliyatı gerçekleşecek. - ANKARA
Son Dakika Maçta sakatlanıp hastaneye kaldırılan Sedat Ağçay'ın kafasında kırık tespit edildi Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçti Ergun Gürsoy'dan, "G.Saray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a yanıt Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi