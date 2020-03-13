Sedat Ağçay'dan kötü haber - Son Dakika
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Sedat Ağçay'dan kötü haber

33 dakika önce

Çaykur Rizespor maçında rakibi ile girdiği mücadelede sakatlanarak hastaneye kaldırılan MKE Ankaragücü kaptanı Sedat Ağçay'ın sol elmacık kemiği ve yan göz kemiğinin kırık olduğu açıklandı.

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Çaykur Rizespor maçında rakibi ile girdiği mücadelede sakatlanarak hastaneye kaldırılan MKE Ankaragücü kaptanı Sedat Ağçay'ın sol elmacık kemiği ve yan göz kemiğinin kırık olduğu açıklandı.


Çaykur Rizespor maçında, rakiple girdiği pozisyonda sakatlanarak ambulans ile hastaneye kaldırılan MKE Ankaragücü kaptanı Sedat Ağçay'ın sol elmacık kemiği ve yan göz kemiği kırık olduğu tespit edildi. Ağçay bu gece tedbir amaçlı hastanede gözlem altında tutulup, yarın ameliyatı gerçekleşecek. - ANKARA

Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:49 Kaynak: İHA
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