Sedat Ağçay: Karius bile, "Sana neden sarı kart verdi" dedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Sedat Ağçay: Karius bile, 'Sana neden sarı kart verdi' dedi - Son Dakika Spor

Sedat Ağçay: Karius bile, "Sana neden sarı kart verdi" dedi

6 saat önce

MKE Ankaragücü'nün oyuncularından Sedat Ağçay, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada maçın hakemlerine tepki gösterdi.

Sedat Ağçay: Karius bile,

"Böyle maç yönetilmez"

Olgucan KALKAN/ - MKE Ankaragücü'nün oyuncularından Sedat Ağçay, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada maçın hakemlerine tepki gösterdi.

Süper Lig'in 25'inci haftasının açılış maçında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü kendi sahasında 2-1 mağlup ederken, müsabakanın ardından deplasman ekibinin oyuncusu Sedat Ağçay, maç içerisinde yaşanan bir pozisyonla ilgili kısa bir açıklama yaptı.

Çok sinirli olduğunu dile getiren Ağçay, "Böyle maç yönetilmez. Karius bile diyor ki, 'Sana neden sarı kart verdi?' 'Penaltıyla ilgili bir şey diyemem ama sana nasıl sarı kart verdi' diyor. Vallahi çok sinirliyim" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sedat Ağçay'ın açıklamaları


MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:53 Kaynak: DHA
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