Sedat Dursun: "Şampiyonluğa adım adım ilerliyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Sedat Dursun: 'Şampiyonluğa adım adım ilerliyoruz' - Son Dakika Spor

Sedat Dursun: "Şampiyonluğa adım adım ilerliyoruz"

7 saat önce

Bursaspor'un genç stoperi Sedat Dursun lig yarışında iddialı konumda olduklarını ifade ederek, ""Şampiyonluğa adım adım ilerliyoruz" dedi.

Sedat Dursun:

Bursaspor'un genç stoperi Sedat Dursun lig yarışında iddialı konumda olduklarını ifade ederek, ""Şampiyonluğa adım adım ilerliyoruz" dedi.


Bursaspor'un genç savunma oyuncusu Sedat Dursun, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Adana Demirspor galibiyetine değinen 22 yaşındaki stoper, "Zor olacağını biliyorduk, ona göre hazırlandık. Akabinde taraftarımızın önünde kazanmasını bildik. İstekli, arzulu bir oyun vardı. Arkadaşlarımızın ayağına sağlık. Lig daralıyor, onun bilincindeyiz. Her maçımızın final olduğunu biliyoruz ve sahaya onun bilincinde çıkıyoruz. Şampiyonluğa adım adım ilerliyoruz" diye konuştu.


Teknik Direktör İbrahim Üzülmez hakkında da konuşan Dursun, "Hem motivasyon hem fizik anlamında hocamız bizi maçlara çok iyi hazırlıyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Geldiğinden beri 5 galibiyet aldık 2. yarının en çok galibiyet alan takımıyız. sahaya çıktığımızda da bu farkı bize gösteriyor. Tecrübelerinden, futbolculuk hayatından, hırsından bizi her zaman nasiplendiriyor" ifadelerini kullandı.


TFF 1. Lig'in 23. haftasında deplasmanda oynayacakları Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasını da değerlendiren Dursun, sözlerini şöyle tamamladı:


"Hocamız 'Adana Demirspor ve Erzurumspor'u yensek de lig uzun bir maraton, hiçbir şey bitmiyor' demişti. O yüzden her maçımız final. Erzurum, Altay diye bakmıyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Her maç gibi bu maç da bizim için önemli. İçeride kazanmasını biliyoruz. Deplasmanda da iyi bir istatistik yakalamaya başladık. İnşallah Erzurum'a gidip oradan puan veya puanlarla döneriz." - BURSA

Adana Demirspor, İbrahim Yazıcı, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:50 Kaynak: İHA
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