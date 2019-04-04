Sedat Gökkır'dan Seçim Değerlendirmesi

Ülkü Ocakları Oğuzeli İlçe Başkanı Sedat Gökkır, geçtiğimiz Pazar yapılan Mahalli İdareler seçimlerini ve sonuçları değerlendirdi.

Ülkü Ocakları Oğuzeli İlçe Başkanı Sedat Gökkır, geçtiğimiz Pazar yapılan Mahalli İdareler seçimlerini ve sonuçları değerlendirdi.



Başkan Sedat Gökkır, 31 Mart Pazar günü yapılan seçimler Mahalli İdareler Seçimlerinin ülkeye, Gaziantep'e ve Oğuzeli'ne hayırlı olmasını dileyerek, seçilen tüm belediye başkanlarına görevlerinde başarı diledi.



"Çalmadık Kapı, Sıkmadık El Bırakmadık"



Oğuzeli ilçesinde yürütülen seçim çalışmalarını da değerlendiren Sedat Gökkır, 3 aylık yoğun bir seçim temposundan çıktıklarını vurgulayarak, "Oğuzeli Belediye Başkanımız Mehmet Sait Kılıç'ın öncülüğünde çalışma arkadaşlarımızla gece gündüz, yağmur çamur demeden çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadık" dedi.



Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ile üçüncü seçime girdiklerini hatırlatan Sedat Gökkır, "Bizim başkanımızla girdiğimiz üçüncü seçim ilk seçime 2009'da girdik kıl payı kaybettik. Daha sonra 2014 seçimlerini birlikte geçirdik, bir önceki seçimin vermiş olduğu tecrübe ve deneyimlerle yol haritamızı daha net çizdik ve 2014 seçimlerin galibi olduk. Bu seçimlere ise Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in ülkemize karşı planlanan tehdit ve tehlikelere karşı dik bir duruş sergileyerek yapmış oldukları Cumhur İttifakı ile girdik" dedi.



"Mehmet Sait Kılıç, Oğuzeli İçin bir şans"



Mehmet Sait Kılıç'ın Oğuzeli sevdalısı olduğunu vurgulayan Gökkır, "Başkanımız Kılıç Oğuzeli ile yatıp Oğuzeli ile kalkan bir Başkan, neredeyse tüm enerjisini ve mesaisini ilçemiz için harcıyor. Oğuzeli böyle bir başkana sahip olduğu için çok şanslı. Mehmet Sait Kılıç Oğuzeli'nin çehresini değiştirdi. Yeni vizyon kattı. İnşallah önümüzdeki 5 yıllık süreçte de çalışmalarına ve projeleri kaldığı yerden devam edecek. Seçim süresi boyunca başkanımızın yanında olmaya gayret gösterdik. Sonrasında da yanında olmaya devam edecek, temsil ettiği Cumhur İttifakı misyonunu doğrultusunda hem başkanımızın hem Oğuzelimiz'in emrinde olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



"Ülkücü ve Ak gençlik el ele, omuz omuza çalıştı"



Seçim süresi boyunca Oğuzeli'nde Ülkücü ve Ak Gençliğin muhteşem bir uyum sergilediğine dikkat çeken Gökkır, "Ak Parti Gençlik Kolları ile hain emeller besleyen şer odaklarının karşısında her zaman birlikte ve daha güçlü bir şekilde durduk, durmaya da devam edeceğiz. Mesele 'ben' meselesi değil, mesele 'biz' meselesidir. Bu ülke biziz, bu millet biziz; bu ülke üzerinde hain emeller besleyen her türlü yapının karşısında da, Cumhur İttifakı'nın temel prensibi doğrultusunda yine bizler olacağız. Bizler bu süreçte bizler milli birlik ve beraberliğin peşindeyiz, dirliğin, kardeşliğin ve varlığın peşindeyiz. Bu birliktelik milli birlikteliktir, hain ve şer yapılanmalarına karşı ruh birlikteliğidir, beka birlikteliğidir, varlık birlikteliğidir. Biz de bu birlikteliğin erleriyiz, neferleriyiz, yılmaz bekçileriyiz" ifadelerini kullandı.



"Tahriklere rağmen temiz siyaset yaptık"



Seçim süreci boyunca tahriklere kapılmadan ülkücü duruşun sorumluluklarını yerine getirerek temiz bir siyaset yaptıklarını söyleyen Ülkü Ocakları Başkanı Gökkır, "Başkanımızı ve bizleri çok yıpratmaya çalıştılar, bel altı vurmaya çalıştılar, iftira ve ithamlarla önümüzü kesmeye kalktılar ama yaptığımız temiz siyaset sandığa yansıdı ve en güzel cevabı halkımız verdi. Başkanımız seçim çalışmalarımız boyunca beyefendi kişiliğinden hiçbir taviz vermedi. Bu durum rakiplerimizi ve farklı beklentileri olan kişileri daha çok rahatsız etti. Bundan dolayı çok saldırgan bir ruh haline büründüler. İthamda bulundular olmadı, iftira attılar tutmadı, tehdit ettiler karşılık bulmadı. Yapılan tüm yıpratma politikalarına karşı başkanımız dimdik durdu. Bizim hiçbir zaman mevki, makam ya da siyasi ikbal gibi bir endişemiz olmadı; biz işte böyle bir davanın erleriyiz. Biz, 'önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' diyen bir liderin evlatları ve O'nun başını çektiği bu hareketin yılmaz temsilcileriyiz. Bundan da iftihar ediyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez

İçişleri Bakanlığı, CHP'li Belediye Başkanı Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Nöbetçi Noter Uygulaması 6 Nisan'da Başlıyor

Son Dakika! Bahçeli, "Mazbatamı Verin" Diyen İmamoğlu'nu Topa Tuttu: Bedeli Çok Ağır Olur