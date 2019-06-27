Son Dakika Haberleri: Sedat Kılınç adaylıktan çekildi
Son Dakika Spor Haber

Sedat Kılınç adaylıktan çekildi

4 dakika önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Sedat Kılınç adaylıktan çekildi.

Sedat Kılınç adaylıktan çekildi, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu Başkanlığına aday olduğunu açıklayan Sedat Kılınç adaylıktan çekildi.

Sedat Kılınç, geçtiğimiz günlerde İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu Başkanlığına adaylığını açıklamasının ardından bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla adaylıktan çekildiğini bildirdi.

Kayserisporun birlik ve beraberliğine zarar vermemek adına adaylıktan çekildiğini belirten Sedat Kılınç, "Kayserisporumuzun Mevcut yönetiminin aday olmayacağını açıklamasının ardından, Kayserispor 'u yalnız bırakmayacağız diye çıktığımız bu yolda, Şehrimizin kıymetli başkanları ve şehrimizin önde gelenlerinin Kayserisporumuza destek vereceklerini açıklaması, mevcut yönetimin tekrar aday olması ve kayserisporumuzun birlik ve beraberliğine zarar vermemek adına Başkan Adaylığından çekildiğimi bildiriyorum.İhtiyaç duyulduğu takdirde herzaman Kayserispor'un yanında olacağımı,Yalnız kalma seçeneğinin ortadan kalktığının altını çizmek istiyorum. Adaylığımızın Kayseri spora fayda sağladığını düşünüyorum.Demokratik anlamda gelişmemize farklı fikirlerin ve projelerin tartışılmasına vesile olmasını temenni ediyorum.Bu süreçte beni destekleyen Kayserispor sevdalılarına,Kıymetli dostlarıma çok teşekkür ediyorum.Herşey Kayserispor içindi" ifadelerinde bulundu. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:46 Kaynak: İHA
İstikbal Mobilya, Kayserispor, Sedat Kılınç, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TFF, yeni sezonun Cemil Usta sezonu olduğunu açıkladı Beşiktaş Tyler Boyd ile anlaştı Ryan Babel İstanbul'a geldi Bursaspor, Frey'in alacaklarını ödedi! Puan silme ve transfer yasağı cezasından kurtuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 21:50:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sedat Kılınç adaylıktan çekildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]