Son Dakika Haberleri: Sedat Kılınç: "Yönetimin yeni listesinde olmayacağız"
Son Dakika Güncel Haber

Sedat Kılınç: "Yönetimin yeni listesinde olmayacağız"

1 saat önce

İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu Başkanlığından çekilen Sedat Kılınç, "Yönetimin yeni listesinde olmayacağız" dedi.

Sedat Kılınç:
İstikbal Mobilya Kayserispor Yönetim Kurulu Başkanlığından çekilen Sedat Kılınç, "Yönetimin yeni listesinde olmayacağız" dedi.

29 Haziran'da yapılacak olan GEnel Kurul ile yeni yönetiminin belirleneceği İstikbal Mobilya Kayserispor'un, Yönetim Kurulu Başkanlığı adaylığından çekilen Sedat Kılınç sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulunarak yeni yönetimde yer almayacaklarını duyurdu.

Sedat Kılınç yaptığı paylaşımda, "Bir açıklama daha yapma gereği duydum mevcut yönetimin yeni listesinde ben ve değerli yönetimim olmayacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 10:22 Kaynak: İHA
Kayserispor, İstikbal Mobilya, Sedat Kılınç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canan Kaftancıoğlu'nun davası 18 Temmuz'a ertelendi Volkswagen'in Türkiye'ye yapacağı 2 milyar euroluk yatırım için 4 ilimiz sıraya girdi Yumurtada Irak pazarının kapanması vatandaşa yaradı Ekrem İmamoğlu, mesaisine başladı: Prensiplerden vazgeçilmemesi için talimatım var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 12:05:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sedat Kılınç: "Yönetimin yeni listesinde olmayacağız"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]