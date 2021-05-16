Sedat Peker 5. videoyu yayınladı! İddialarını tek tek sıralayıp savcıları göreve çağırdı - Son Dakika
Sedat Peker 5. videoyu yayınladı! İddialarını tek tek sıralayıp savcıları göreve çağırdı
16.05.2021 12:35
Organize suç örgütü lideri Sedat Peker gündem olan iddialarına Youtube'da yayınladığı beşinci videosu ile devam etti. Peker, konuşmasında savcılara seslendi ve "Birkaç satır bir şey anlatacağım ve bunlar birkaç hafta içinde delillendirebilir" ifadelerini kullandı.
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16.05.2021 12:48:54. #1.12#
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