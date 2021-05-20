Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine Bakan Soylu var: Sabıkalı adamımı Sancaktepe Belediye Başkan adayı yaptın - Son Dakika

Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine Bakan Soylu var: Sabıkalı adamımı Sancaktepe Belediye Başkan adayı yaptın

20.05.2021 09:08

Yayınladığı videolar ve ortaya attığı iddialarla Türkiye'de tartışmalara neden olan Sedat Peker, 6. videoyu da yayınladı. Hedefine yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu koyan Peker, kendisinin adamı olduğunu iddia ettiği sabıkalı Erdal Aras'ın Bakan Soylu tarafından Doğru Yol Partisi MKYK üyesi ve Sancaktepe Belediye Başkan adayı yapıldığını öne sürdü.

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten talep edilen Sedat Peker, yeni bir video daha yayınladı. Peker, 71 dakikalık bu videosunda "Zaferin Büyüklüğü Mücadelenin Zorluğuyla Ölçülür" başlığına yer verdi.

"PARALARI ERDAL ARAS DAĞITTI HERKESE"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile uzun zamandır videolar üzerinden büyük bir tartışmaya giren Peker, bugün sabah saatlerinde yayınladığı yeni videoda da hedefine Bakan Soylu'yu koydu. Bakan Soylu'nun DYP Genel Başkanlığı'na seçilirken kendisinin "elemanı" olan Erdal ArasSancaktepe Belediye Başkan adayı yaptığını iddia eden Peker, "Genel Başkan seçileceğin zaman paraları ben yolladım, Erdal dağıttı paraları herkese. 14 oyla seçimi kazandın. Erdal Aras'ı DYP MKYK üyesi ve Sancaktepe Belediyesi Genel Başkan adayı yaptın. 'Erdal Baba' diyordun benim adamıma. O zaman ben de senin deden oluyorum, hiyerarşide onun üstüyüm" dedi.

"BU ADAM BENİMLE BERABER YARGILANDIĞI DOSYADAN SABIKALI MI?"

Savcılara da seslenen Peker, "Genel Başkanlık seçimlerini kazandığında MKYK üyeleri arasında Erdal Aras diye biri var mı? Sancaktepe Belediyesi Genel Başkan adaylığına Süleyman Soylu onu koymuş mu? Bu adam benimle beraber yargılandığı dosyadan ceza almış mı, sabıkalı mı? Ve tüm basın, herkes bunu biliyor mu? Ya daha neyin delilini istiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

KİTAP BU KEZ YILMAZ ÖZDİL'İN "SON CÜRET"İ

Her videosunda masaya kitaplar koyarak mesaj verdiğini söyleyen Peker'in önünde bu sefer Yılmaz Özdil'in Son Cüret kitabı yer aldı.

SEDAT PEKER'İN VİDEOLARI

Bir süredir Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğunu açıklayan Sedat Peker, bugüne kadar toplam 6 video yayınladı.

2 Mayıs 2021 tarihinde ilk videosunu yayınlayan Peker, Mehmet Ağar ve "Pelikancılar" hakkında bazı açıklamalarda bulundu.

Peker, 6 Mayıs'ta yayınladığı videoda Yeldana Kaharman'ın şüpheli ölümü hakkında Mehmet Ağar ve oğlu Zülfü Tolga Ağar'ı suçladı.

9 Mayıs tarihinde bir video daha yayınlayan Peker, eski AK Parti milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın "karakolda kemiklerini kırdırdığını" söyledi.

Peker, 13 Mayıs'ta bir video daha yayınlayarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedefe aldı. Soylu'nun "kendisine koruma verdiğini, bazı konularda yardım istediğini" iddia eden Peker, İçişleri Bakanı tarafından yalanlandı.

Peker 16 Mayıs'ta yayımladığı beşinci videosunda da İçişleri Bakanı Soylu'ya hitaben, "Her hafta canını bir kere yakacağım" dedi.

Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine Bakan Soylu var: Sabıkalı adamımı Sancaktepe Belediye Başkan adayı yaptın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Süleyman Soylu, Sedat Peker, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine Bakan Soylu var: Sabıkalı adamımı Sancaktepe Belediye Başkan adayı yaptın - Son Dakika


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