Sedat Peker aylar önce "dolar uçacak" uyarısı mı yaptı? - Son Dakika

Gazeteci Erk Acarer Bizim TV adlı Youtube kanalında Lale Özan Arslan'ın konuğuoldu.

Acarer, Sedat Peker'le yakını olan bir kişinin aracılığıyla görüştüğünü ve iki soru sorduğunu söyledi. Acarer'in Peker'e yönelttiği ilk soru ekonomiyle ilgiliydi. Türkiye'nin ekonomik gidişatını değerlendiren Peker'in, "Dolar akıl almayacak ölçüde yükselecek" dediğini belirten Acarer'in açıklamaları şöyle:

"Ekonomi konusunda Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan mutabakat gereği daha önce bilgi alamamıştım. Birkaç gün önce kendisine çok yakın bir iş insanının orada, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ziyaretine gittiğini biliyorum. Dolaylı olarak Peker'in ona ekonomi ile ilgili aktardıkları var. Onları not aldım."

"BANA PARAMI SABİTTE TUTMAMI SÖYLEDİ"

Ankaralı iş insanı şöyle söylüyor: 'Henüz iktidarla arasında bir kopukluk olmadan beni uyardı. Paramı sabitte tutmamı söyledi. Doların akıl almayacak ölçüde yükseleceğini belirtti. Ben kızgınlıkla söylediğini belirtince alakası olmadığını söyledi. Türkiye'yi çok kötü günler bekliyor dedi. Türkiye için çok endişeli olduğunu da ifade etti.'

Ayrıca iş insanına Peker şunu da söylüyor. 'İngiltere ekonomik bir hamle yapıyorsa, ABD ekonomik bir hamle yapıyorsa bu dünyanın başka ülkelerinden kopuk halde olmaz. Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler de bu plan dahilinde hareket eder' diyor iş insanı olan yakın arkadaşına. Bu Ankara'daki yakın bir arkadaşı. Yakın bir zamanda yüz yüze görüştüler."