Sedat Peker, aylar sonra karısının paylaşımıyla ortaya çıktı - Son Dakika
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Sedat Peker, aylar sonra karısının paylaşımıyla ortaya çıktı

26.06.2023 09:18

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen ve yaşamını sürdürdüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talimatıyla çok uzun bir süredir paylaşım yapmayan Sedat Peker, eşi Özge Peker'in Instagram hesabında doğum günü kutlamasıyla ortaya çıktı. Peker'in eşi ve çocuklarıyla birlikte yer aldığı fotoğraf, "Çünkü seni sevmek bir kanundur tabiatımda. İyi ki doğdun sevgilim" notuyla paylaşıldı.

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen veyaşamını sürdürdüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talimatıyla çok uzun bir süredir paylaşım yapmayan Sedat Peker, ortaya çıktı. Karısı Özge Peker'in sosyal medya paylaşımında Peker ailesinin tamamı yer aldı. Sedat Peker'in doğum günü kutlamasına ait paylaşımda "Çünkü seni sevmek bir kanundur tabiatımda. İyi ki doğdun sevgilim" ifadeleri yer aldı.

"SENİ SEVMEK BİR KANUNDUR"

BAE'de "dijital tecrit" altında olduğu bilinen Sedat Peker, eşi Özge Peker'in Instagram hesabında aylar sonra ilk kez görüntülendi. Peker'in eşi Özge Peker, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Sedat Peker'in doğum gününü kutladı. Özge Peker, eşi ve çocuklarıyla birlikte yer aldığı fotoğrafa, "Çünkü seni sevmek bir kanundur tabiatımda. İyi ki doğdun sevgilim" ifadelerini yazdı.

Sedat Peker aylar sonra karısının Instagram'ında ortaya çıktı
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Sedat Peker, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sedat Peker, aylar sonra karısının paylaşımıyla ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sedat Peker, aylar sonra karısının paylaşımıyla ortaya çıktı - Son Dakika
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