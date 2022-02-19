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Sedat Peker cephesinden aylar sonra ses geldi! Bu kez oğlu, Tarkan'ın şarkısını paylaştı! - Son Dakika

Sedat Peker cephesinden aylar sonra ses geldi! Bu kez oğlu, Tarkan'ın şarkısını paylaştı!

19.02.2022 09:25

Ailesiyle Dubai'ye giden ve sosyal medya hesaplarını kullanması engellenen organize suç örgütü lideri Sedat Peker ve ailesi uzun süredir sessizdi. Videoları her kesim tarafından ilgiyle izlenen ama bir süredir can güvenliği nedeniyle konuşmayan Sedat Peker'den henüz ses gelmezken, oğlu Celal Han Peker Tarkan'ın "Geççek" şarkısını paylaşarak, "çok az kaldı" dedi.

Uzun süredir ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, buradan yaptığı Youtube paylaşımlarıyla gündem olmuştu. Daha sonra Peker'in dijital materyallere erişimi engellemiş, sosyal medyada üzerinden paylaşım yapması yasaklanmıştı.

ŞARKI İLE GERİ DÖNDÜ

Peker ailesinin uzun süren sessizliği, Sedat Peker'in büyük oğlu Celal Han Peker tarafından bozuldu. Peker'in oğlu, önceki akşam yayınlanan ve büyük bir etki yaratan Tarkan'ın "Geççek" klibini paylaştı. Peker paylaşımına, "Geççek çok az kaldı" yazdı.

Peker'in paylaşımı şöyle:

Sedat Peker'in oğlu sessizliğini Tarkan'ın şarkısıyla bozdu: Geççek, çok az kaldı

POLİTİK MESAJ VERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Tarkan'ın politik bir mesaj verdiği öne sürülen son şarkısının sözleri şu şekilde: "Geççek geççek elbet bu da geççek, gör bak umudun gününü gün etçek. Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman, o çiçekten günler çok yakın inan. Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çile de bitçek."

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Sedat Peker cephesinden aylar sonra ses geldi! Bu kez oğlu, Tarkan'ın şarkısını paylaştı! Sedat Peker cephesinden aylar sonra ses geldi! Bu kez oğlu, Tarkan'ın şarkısını paylaştı! Sedat Peker'in oğlu sessizliğini Tarkan'ın şarkısıyla bozdu: Geççek, çok az kaldı Sedat Peker'in oğlu sessizliğini Tarkan'ın şarkısıyla bozdu: Geççek, çok az kaldı Taraftar, Megastar 'Geççek' şarkısıyla ayaklandı! Sosyal medya bu paylaşımlarla yıkılıyor Taraftar, Megastar 'Geççek' şarkısıyla ayaklandı! Sosyal medya bu paylaşımlarla yıkılıyor

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Son Dakika Güncel Sedat Peker cephesinden aylar sonra ses geldi! Bu kez oğlu, Tarkan'ın şarkısını paylaştı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sedat Peker cephesinden aylar sonra ses geldi! Bu kez oğlu, Tarkan'ın şarkısını paylaştı! - Son Dakika
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