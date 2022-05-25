Sedat Peker cephesinden Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası açıklama geldi: Deli olacaksınız - Son Dakika
Üye Girişi

Sedat Peker cephesinden Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası açıklama geldi: Deli olacaksınız

25.05.2022 11:04
Sedat Peker cephesinden Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası açıklama geldi: Deli olacaksınız

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iktidara yakın vakıflar aracılığıyla yurt dışına para transfer edildiğiyle ilgili iddialarının ardından suç örgütü lideri Sedat Peker cephesinden de dikkat çeken bir çıkış geldi. Suç örgütü lideri Sedat Peker bağlantılı "Deli Çavuş" isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'O vakit geldiğinde ben size neler anlatacağım neler! Deli olacaksınız" denildi.

Cumhuriyet'te yer alanhabere göre, Suç örgütü lideri Sedat Peker bağlantılı "Deli Çavuş" isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'O vakit geldiğinde ben size neler anlatacağım neler! Deli olacaksınız" denildi.

"BEN SİZE NELER ANLATACAĞIM"

Sedat Peker tarafından kullanıldığı ileri sürülen "Deli Çavuş" isimli Twitter hesabından yapılan bir dizi paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "O vakit geldiğinde ben size neler anlatacağım neler!Deli olacaksınız! Ses kayıtlarıyla, WhatsApp yazışmalarıyla anlatacağım her şeyi. Tüm bunlar bittikten sonra da kendim dahil tüm vatanseverlere, yurtseverlere normale dönebilmemiz için tedavi seansları yapacağım. Bende söz namus!

Uruguay'da yaşayan bir Türk vatandaşı Meksika'da gezmeye gidiyor. AZTEKA bankası vatandaşımızın verdiği doları bozmuyor. Gerekçe de Türkiye'nin şüpheli ülkeler listesinde olması. Yüzlerce kilo kokaini "Yanlışlıkla yollamışlar" diyen Ali Akat'ı 15 günde tahliye edersen olacağı budur.

Cennet mekan Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi bir iki gün içinde çıkacağı mahkemede şahitlik yapacaktı. O da kaza ile öldü(!) Amerika'daki Watergate skandalı iki gazetecinin önemsiz bir olayın üstüne gitmesi ile ortaya çıkmıştı. Lütfen kaza süsü verilmiş bu olayın üstüne gidin!"

YORUMLAR
500
Selim Temurci, Sedat Peker'in 'kayıp silahlar' iddiasını doğruladı: Maalesef arka kapıdan dolaşılarak bazı operasyonlar yapılmış Selim Temurci, Sedat Peker'in 'kayıp silahlar' iddiasını doğruladı: Maalesef arka kapıdan dolaşılarak bazı operasyonlar yapılmış

Sedat Peker, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sedat Peker cephesinden Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası açıklama geldi: Deli olacaksınız - Son Dakika


Son Dakika
11:13 Sen misin dekolteyi eleştiren: Ulusoy'un göğüs belgesine MHP'li eski vekil Ahmet Çakar'ın ismi yazıldı
11:09 Çiftçilerin korkulu rüyası çekirgeler tarım arazilerini istila etti: İlk defa karşılaştık!
11:04 Sedat Peker cephesinden Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası açıklama geldi: Deli olacaksınız
11:04 Altınla yarışıyor: Salep bitkisinin tazesi 300, tozu ise 1800 liraya kadar çıkıyor
11:02 Dolar yükselişini sürdürüyor: 16,24 TL
10:59 ABD'de 21 kişiyi öldüren 18 yaşındaki saldırgan, katliamdan önce babaannesini de öldürmüş
10:56 Selim Temurci, Sedat Peker'in "kayıp silahlar" iddiasını doğruladı: Maalesef arka kapıdan dolaşılarak bazı operasyonlar yapılmış
10:52 Son çare olarak ağzını bantladı: Melike Öcalan'a "bir sana elimi değdiremedim" diyen Mehmet Ali Erbil'den otosansür yöntemi
10:44 Uzaya gitmek için başvuran kişi sayısı belli oldu: 31 bin kişi uzaya gitmek istiyor
10:43 Asgari ücret zammı hakkında AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 11:20:34. #1.13#
SON DAKİKA: Sedat Peker cephesinden Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası açıklama geldi: Deli olacaksınız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement