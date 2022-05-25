Sedat Peker cephesinden Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası açıklama geldi: Deli olacaksınız

Cumhuriyet'te yer alanhabere göre, Suç örgütü lideri Sedat Peker bağlantılı "Deli Çavuş" isimli sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'O vakit geldiğinde ben size neler anlatacağım neler! Deli olacaksınız" denildi.

"BEN SİZE NELER ANLATACAĞIM"

Sedat Peker tarafından kullanıldığı ileri sürülen "Deli Çavuş" isimli Twitter hesabından yapılan bir dizi paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "O vakit geldiğinde ben size neler anlatacağım neler!Deli olacaksınız! Ses kayıtlarıyla, WhatsApp yazışmalarıyla anlatacağım her şeyi. Tüm bunlar bittikten sonra da kendim dahil tüm vatanseverlere, yurtseverlere normale dönebilmemiz için tedavi seansları yapacağım. Bende söz namus!

Uruguay'da yaşayan bir Türk vatandaşı Meksika'da gezmeye gidiyor. AZTEKA bankası vatandaşımızın verdiği doları bozmuyor. Gerekçe de Türkiye'nin şüpheli ülkeler listesinde olması. Yüzlerce kilo kokaini "Yanlışlıkla yollamışlar" diyen Ali Akat'ı 15 günde tahliye edersen olacağı budur.

Cennet mekan Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi bir iki gün içinde çıkacağı mahkemede şahitlik yapacaktı. O da kaza ile öldü(!) Amerika'daki Watergate skandalı iki gazetecinin önemsiz bir olayın üstüne gitmesi ile ortaya çıkmıştı. Lütfen kaza süsü verilmiş bu olayın üstüne gidin!"