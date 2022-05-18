Sedat Peker, Deli Çavuş üzerinden SADAT'a esti gürledi: Devletin parasını çalmak için bıraktığınız sakallar sizi kurtaramayacak

Tartışmaların ortasındaki SADAT'ın Yönetim Kurulu üyesi Melih Tanrıverdi, Halk TV'de katıldığı programda organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında açıklamalarda bulunmuş; Tanrıverdi, Peker'in kendileri ile birçok kez görüşmek istediğini ancak reddettiklerini söyledi.

Tanrıverdi, bazı kişilerin SADAT adına Peker ile görüştüklerini ve Peker'i 'keklediklerini' ifade etti.

PEKER SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Söz konusu sözlerin ardından Sedat Peker, aylardır süren sessizliğini kendisine yakınlığı ile bilinen Deli Çavuş isimli hesaptan yaptığı paylaşımlarla bozdu.

'' Biraz evvel sosyal medya üzerinde gördüğüm, sadatçı olduğunu söyleyen bir tip benimle ilgili bir şeyler söylemiş. Öncelikle şunu bilmen lazım! Sedat PEKER'i kimse kekleyemez'' diye yazan Peker, ''Sizin gücünüz annelere ve çocuklara yeter. Devletin parasını çalmak için bıraktığınız sakallar giydiğiniz şalvarlar sizi benim elimden kurtaramayacak. Ben sizin ruhunuzu biliyorum. Sizin namusunuz yok, sizin gücünüz silahsız garibanlara yeter'' ifadelerini kullandı.

''HTS KAYITLARINI ÇIKARTIN''

Peker, paylaşımlarında ''Video çekmemi engellediniz, tweet atmamı engellediniz, rt yapmamı bile engellemek için uğraşıyorsunuz. Delikanlılıkta böyle birşey olur mu(?) Televizyonlara çıkıp özgürce konuşacaksınız, ama rt bile yapmama engel olmak için tüm gücünüzle uğraşacaksınız'' ifadelerini kullanırken; Sabri Balaban'ın SADAT'ın sivil ayağı olduğunu ve kendisi ile sık sık görüştüklerini öne sürdü.

Peker ayrıca Adnan Tanrıverdi ile de telefonda görüştüklerini ve HTS kayıtlarının çıkarabileceğini yazdı.