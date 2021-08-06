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Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım! Ümitcan Uygun'un neden tutuklanmadığını anlatacağım - Son Dakika

Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım! Ümitcan Uygun'un neden tutuklanmadığını anlatacağım

06.08.2021 10:28

Suç örgütü olmakla suçlanan Sedat Peker, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un neden tutuklanamadığına değineceğini aktaran Peker, "Esra Hankulu isimli bir kızımızın daha ölümüne nasıl sebep olabildiğini öğreneceksiniz" açıklamasını yaptı.

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker, cumartesi günü ses kayıtlı ve WhatsApp yazışmalarının olduğu bir paylaşım yapacağını duyurdu.

ÜMİTCAN UYGUN KONUSUNA DEĞİNECEK

Paylaşımlarında Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un neden tutuklanamadığını açıklayacağını ifade eden Peker, "Esra Hankulu isimli bir kızımızın daha ölümüne nasıl sebep olabildiğini öğreneceksiniz" dedi.

AKŞAM EVE GİTTİ, SABAH AYRILDI

Türkiye'nin Aleyna Çakır cinayetiyle tanıdığı ve ardından yaşanan olaylarla sık sık gündeme gelen Ümitcan Uygun, bu sefer de kız arkadaşı olduğu iddia edilen Esra Hankulu'nun evinde ölü bulunması olayıyla ilgili gözaltına alındı. Ümitcan Uygun'un akşam saatlerinde evine gittiği sabah da evinden ayrıldığı iddia edilen Esra Hankulu, kendi odasında ağzından kan gelmiş halde ölü bulundu.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

TALİHSİZ KIZA ŞİDDET UYGULADIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin sosyal medyada yer alması ardından ifadesi alınıp serbest bırakılan Ümitcan Uygun, iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine 10 Ocak'ta yeniden gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Uygun, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve kullanılmasını alenen özendirmek' suçundan tutuklandı.

17 TEMMUZ'DA TAHLİYE EDİLDİ

Ölümünden önce Aleyna Çakır'a uyguladığı şiddet anı görüntülerine ilişkin hakkında açılan dava devam eden Ümitcan Uygun, tutuklu bulunduğu uyuşturucu dosyasında avukatının itirazı üzerine 17 Temmuz'da tahliye edildi.

EN SON UYGUN İLE GÖRÜŞTÜĞÜ BELİRLENDİ

Ankara polisi, önceki gece Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde ihbar üzerine girdiği evde bir kadın cesediyle karşılaştı. İnceleme sonucunda ölen kişinin Esra Hankulu olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren polis, tanık ifadelerinden Hankulu'nun en son Ümitcan Uygun ile görüştüğünü belirledi.

GECEYİ ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE GEÇİRDİ

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hankulu'nun ölümünün ilk belirlemelere göre uyuşturucu kullanımından kaynaklandığı tespit edildi. Ancak ölümü şüpheli görülen Hankulu'nun aynı gece arkadaşlarını arayarak psikolojisinin iyi olmadığını ve babasının mezarına gitmek istediğini söylediği belirtildi. Arkadaşlarının o gece Hankulu'nun yanına giderek geceyi birlikte geçirdikleri öğrenildi.

ARKADAŞLARININ İFADESİ, EVDE OLDUĞUNU DOĞRULADI

Poliste ifade veren arkadaşlarının, aynı gece Ümitcan Uygun'un da evde bulunduğunu, Uygun'un sabah kendileri uyanmadan Hankulu'nun odasından ayrıldığını iddia ettiler. Ayrıca Hankulu'nun yanında cep telefonunun bulunamadığı öğrenildi.

ANNESİNİN İNTİHAR OLAYI DA ÇOK TARTIŞILDI

Ümitcan Uygun'un çocuk esirgeme yurtlarında öğretmen olarak çalışan annesi Gülay Uygun, 17 Eylül 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesinde kafasından silahla vurulmuş şekilde ölü olarak bulunmuştu. Eşinin ölümünden sonra açıklama yapan Ümitcan Uygun'un babası, eşinin ölmeden önce "Ölümümden Müge Anlı suçludur" yazılı bir not bıraktığını ileri sürmüştü.

ÜMİTCAN UYGUN'A TEPKİLER DİNMİYOR

Bir kadının daha öldürülmesi olayına karışan Ümitcan Uygun'a tepki dinmiyor. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun vefat etmesi olayına isimi karışan Uygun'un serbest bırakılmamasına yönelik ifadeler kullandı. Hayatını kaybeden Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in babası Mehmet Esen de Uygun'un serbest bırakılmaması ve hak ettiği cezayı alması gerektiğini söyledi.

ÜMİTCAN UYGUN KİMDİR ? *#*3778* *3976*#*

Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım! Ümitcan Uygun'un neden tutuklanmadığını anlatacağım

Ümitcan Uygun, Esra Hankulu, Aleyna Çakır, Sedat Peker, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sedat Peker'den dikkat çeken paylaşım! Ümitcan Uygun'un neden tutuklanmadığını anlatacağım - Son Dakika


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