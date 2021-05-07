Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur - Son Dakika

Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur

07.05.2021 17:11
Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur, System.String[]

Sedat Peker, sosyal medyadan yaptığı açıklamalarla ses getirmeye devam ediyor. Yeldana Kahraman'ın ölümüyle ilgili öne sürdüğü iddiaların yalanlanması üzerine Peker, Jandarma Genel Komutanlığı'na cevap verdi. Peker, "Yeşil'in jandarma karakolundan 6 sivili alıp yok ettiği gerçeği ve bunun gibi birçok olay ortadayken öldürülmüş bir kızın bir gün önce verdiği şikâyet dilekçesinin yırtılarak yok edilemeyeceğine inanmak safdillik olur, hele ki Mehmet Ağar gerçeği ortadayken" ifadelerini kullandı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar'a yönelik yayınladığı video gündemin ilk sırasında kalmaya devam ediyor.

Peker, yayınladığı videoda Yeldana Kaharman'ın ölümüyle ilgili iddialarda bulunmuş, "Tolga Ağar'ın bir kız arkadaşı var Kırgız ya da Kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, 'Tolga Ağar bana tecavüz etti' diye. Kız şikâyet ediyor. Daha sonra kızı helikopterle aldırıyorlar. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garipcağız öldü, herkes biliyor kimse sesini çıkarmıyor" demişti.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI: BİZE HERHANGİ BİR BAŞVURU YAPILMAMIŞTIR

Sedat Peker'in bu iddiasına ilk yalanlama Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelmiş ve yapılan yazılı açıklamada, "Suç örgütü lideri ve halen yurt dışında kaçak olarak bulunan S.P. isimli şahsın sosyal medya hesaplarından 6 Mayıs 2021 günü yayımlanan videolar ile bazı internet sitelerinde 'Yeldana Kaharman isimli Kırgız ya da Kazak uyruklu bir kadının jandarmaya giderek Tolga Ağar'ı şikayet ettiği, daha sonra kadının helikopterle aldırıldığı, ertesi gün ise ölü bulunduğu' şeklinde haberler yer almıştır. Yeldana Kaharman isimli kadının, jandarmaya herhangi bir müracaatının kesinlikle söz konusu olmadığı gibi, helikopterle aldırılması iddiası da tamamen gerçek dışıdır" denilmişti.

PEKER'DEN JANDARMA'YA YANIT

Peker, bugün Jandarma Genel Komutanlığı'nın açıklamasına yanıt verdi. "Jandarma Genel Komutanlığı gibi nadide bir kurumun kamuoyunda yapılan bu tip tartışmalara savcılık yazısı olmadan dahil olması bence çok doğru bir davranış değil" diyen Peker, "Ben öldürülen kız kardeşimizin helikopterle alındığını iddia etmedim. Derin devletimizin başı Mehmet Ağar'ın oğlunu helikopterle aldığını söyledim" dedi.

YEŞİL KOD ADLI MAHMUT YILDIRIM'I HATIRLATTI

Peker ayrıca 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım'ı da hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca Yeşil'in jandarma karakolundan 6 sivili alıp yok ettiği gerçeği ve bunun gibi birçok olay ortadayken öldürülmüş bir kızın bir gün önce verdiği şikâyet dilekçesinin yırtılarak yok edilemeyeceğine inanmak safdillik olur (hele ki Mehmet Ağar gerçeği ortadayken)"

Sedat Peker'den Jandarma'ya 'Yeşil' hatırlatmalı yanıt: Buna inanmak safdillik olur
Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur

Mehmet Ağar, Sedat Peker, Jandarma, Ölü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur - Son Dakika


YORUMLAR (19)
  • Rizeli : Bu derin merin neyin nesi...milletin parasina coreklendiler.mehmet agar kim ki beykoz konaklarinda yasiyor!! Nerden aldi o evi villalari Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

İBB: Halk Ekmek büfesi yangını sabotaj kaynaklı İBB: Halk Ekmek büfesi yangını sabotaj kaynaklı İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor İtalyan Carel, Türk firması CFM Soğutma'nın yüzde 51'ini satın alıyor AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi Semt pazarlarına haftada bir gün izin çıktı! İşte yarın İstanbul'da kurulacak pazar yerleri Semt pazarlarına haftada bir gün izin çıktı! İşte yarın İstanbul'da kurulacak pazar yerleri Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti Emine Jahovic'ten Mustafa Sandal'a 'Nafaka' tepkisi: 2 sene ödemedi, 740 bin lira borcu var Emine Jahovic'ten Mustafa Sandal'a 'Nafaka' tepkisi: 2 sene ödemedi, 740 bin lira borcu var Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak Bir efsane daha sona eriyor! Ronaldo, Dünya Kupası'ndan sonra kariyerine nokta koyacak

Son Dakika Haberleri
18:06 MEB duyurdu: Okullar 3 gün uzaktan eğitime ara verecek
17:56 AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi
17:56 Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlığına adaylığını koydu
17:53 Avladığı hayvanların üstüne köpekleri saldı, dehşet verici görüntülere ceza yağdı
17:45 Semt pazarlarına haftada bir gün izin çıktı! İşte yarın İstanbul'da kurulacak pazar yerleri
17:30 Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti
17:15 Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi
17:12 Altının kilogramı 487 bin 200 lira oldu
17:11 Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur
16:59 Demir ve bakır fiyatları tüm zamanların rekorunu kırdı
250 şube açacak! ABD'nin ünlü Türk pizzacısı Türkiye'ye geliyor 250 şube açacak! ABD'nin ünlü Türk pizzacısı Türkiye'ye geliyor         
18:13
MEB duyurdu: Okullar 3 gün uzaktan eğitime ara verecek MEB duyurdu: Okullar 3 gün uzaktan eğitime ara verecek         
18:06
Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlığına adaylığını koydu Işın Çelebi, Galatasaray Başkanlığına adaylığını koydu         
17:56
Avladığı hayvanların üstüne köpekleri saldı, dehşet verici görüntülere ceza yağdı Avladığı hayvanların üstüne köpekleri saldı, dehşet verici görüntülere ceza yağdı         
17:54
Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı Yemek yapmak için mutfağa girmişti, ocağın üstündeki yılanla karşılaştı         
17:34
Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi Belarus'ta kırmızı beyaz ayakkabı ve çorap giyen kadına para cezası verildi         
17:15
Normalleşmenin 3 aşamalı yol haritası netleşti Normalleşmenin 3 aşamalı yol haritası netleşti         
16:59
Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı Sosyal medyada paylaşımlarını silen Serdar ve Genk'in teklif yaptığı Samatta maç kadrosuna alınmadı         
16:58
Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi Uzun zamandır ortalarda yoktu! Berat Albayrak, Çamlıca Camisi'nde görüntülendi         
16:10
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya cevap: Cumhurbaşkanı'mızın ilgisine havale ediyorum, tavrı hoş değil         
15:23
Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak Merak edilen soruya yanıt geldi! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan Bayramı namazı camilerde kılınacak         
14:04
Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti Ünlü türkücü Aydın Aydın arı kostümü giydi, hayvanlarla helalleşti         
14:00
Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak         
13:19
"20'li yaşlar" akımı için önemli uyarı: Yüz ifadeleriniz kopyalanabilir         
13:16
Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım         
12:24
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 18:55:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sedat Peker'den Jandarma'ya cevap: Buna inanmak safdillik olur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement