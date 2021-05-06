Sedat Peker'den, Mehmet Ağar'ın oğluyla ilgili bomba iddia: Yalan çıksın, bu parmağı keseceğim - Son Dakika

Anne kız, camları folyo ile kaplayıp kömür yakarak intihar etti! Bir de not bırakmışlar

Hakkında, "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma yürütülen Sedat Peker, 56 dakikalık yeni bir video paylaştı. Hedefine yine Mehmet Ağar ve Pelikancıları koyan Peker, videoda Beykoz Konakları'nda yaşandığını iddia ettiği ve başrollerinde Tolga Ağar ile Emir Sarıgül'ün olduğu bir olaydan bahsediyor.

"TELEFONDAKİ KÜFÜRLEŞME SONRASI ÖFKELENEREK ATEŞ EDİYOR"

Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar ile Emir Sarıgül'ün, Sarıgül'e ait Beykoz Konakları'ndaki evde olduğu sırada iş insanı Nusret Gökçe'ye telefon açıp, "Akıllı ol" dediğini söyleyen Peker, telefonda küfürleşme yaşandığını iddia ediyor. Yaşanan tartışma sonrasında Tolga Ağar'ın öfkelenerek ateş ettiğini belirten Peker, o sırada alt katta olan Mustafa Sarıgül ile SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın Ağar ile Emir Sarıgül'ün yanına çıktığını ve sonrasında yaşanan olayları anlatıyor.

"ANLATTIĞIMDAN BİR TANESİ YALAN ÇIKARSA BU PARMAĞI KESECEĞİM"

Beykoz Konakları'nda yaşanan olayın tüm detaylarını videoda anlatan Peker, sözlerinin devamında ise parmağını diyet olarak ortaya koyduğunu belirterek "Anlattığımdan bir tanesi yalan çıkarsa bu parmağı keseceğim" ifadesini kullanıyor.