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Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor - Son Dakika

Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor

22.07.2021 15:30

Günlerdir derin bir sessizliğe bürünen organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti. Peker'in danışmanlığını yaptığı söylenen Emre Olur da "Acil şifalar" paylaşımıyla söz konusu iddiaların doğru olduğunu güçlendirmişti. Uzun süren sessizliğini bugün attığı tweet'lerle bozan Sedat Peker, aile üyeleriyle birlikte koronavirüse yakalandığını ve hastalığının ağır geçirdiğini söyleyerek söz konusu iddiaları doğrulamış oldu.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 18 Temmuz'dan bu yana sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapmaması merak konusu olmuş ve sessizliğiyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialar arasında Peker'in tüm ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandığı iddiası da yer almıştı.

"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"

Peker'e yakınlığıyla bilinen ve basın danışmanı olduğu iddia edilen Emre Olur, Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili bir paylaşımda bulunmuş ve "Değerli büyüğüm, size ve ailenize acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullanarak iddiaların doğru olduğunu güçlendirmişti.

HASTALIĞININ AĞIR GEÇTİĞİNİ SÖYLEDİ

Uzun süren sessizliğini bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla bozan suç örgütü lideri Sedat Peker, ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandığı iddialarını doğruladı ve hastalığının ağır geçtiğini söyledi.

İşte Peker'in o paylaşımları;

Suç örgütü lideri Sedat Peker iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor
Suç örgütü lideri Sedat Peker iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor
Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor

Sedat Peker, Twitter, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor - Son Dakika
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