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Sedat Peker'e, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nden tutuklama kararı çıktı - Son Dakika

Sedat Peker'e, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nden tutuklama kararı çıktı

18.10.2021 14:02
Sedat Peker'e, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nden tutuklama kararı çıktı

Sedat Peker hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, firari durumda olan Peker için tutuklama kararı çıkardı. Peker'in 392 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyor.

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede yeni gelişmeler yaşandı. Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Bu kapsamda Peker'in tutuklanmasına hükmedildi. İddianame çerçevesinde Peker'in 392 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

26'SI TUTUKLU 92 ŞÜPHELİ YARGILANIYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sedat Peker ve suç örgütüne yönelik hazırlanan 241 sayfalık iddianameyi, gönderildiği 16. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme 26'sı tutuklu 92 şüphelinin yer aldığı iddianameyi kabul etti. Mahkeme hazırladığı tensip zaptında 26 şüphelinin tutukluluk halinin devamına karar verirken suç örgütü lideri firari şüpheli Sedat Peker ve şoförü U.Y. hakkında tutuklama kararı çıkarılmasına hükmetti. Şüpheliler önümüzdeki günlerde ağır ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

"TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRMEYE AZMETTİRME"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede örgüt lideri konumda yer alan şüpheli Sedat Peker'in "Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme", "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme", "Var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "Tefecilik" ve "Silahla kasten yaralama" suçlarından toplamda ağırlaştırılmış müebbet ile 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. Örgüt yöneticisi olan 9 şüphelinin "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar, örgüt üyesi olası olan 46 şüphelinin "Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 6 aydan 6'şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. 22 şüphelinin de "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis talep ediliyor.

BAŞKA SUÇLAR DA VAR

Ayrıca iddianamede örgüt yöneticisi, üyesi ve örgüt adına suç işleyen şüphelilerin "Kasten öldürmeye azmettirme", "Var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "Tefecilik" ve "Silahla kasten yaralama" suçlarından hapisle cezalandırılması isteniyor.

Sedat Peker'e, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nden tutuklama kararı çıktı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sedat Peker, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sedat Peker'e, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nden tutuklama kararı çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sedat Peker'e, Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nden tutuklama kararı çıktı - Son Dakika
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