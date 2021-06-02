Sedat Peker'e bir şok daha: Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen arkadaşı Boban Tomovski gözaltına alındı - Son Dakika

Sedat Peker'e bir şok daha: Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen arkadaşı Boban Tomovski gözaltına alındı

Son dönemde yayınladığı videolar ve ortaya attığı iddialarla tartışma yaratan Sedat Peker'e yönelik operasyonlar devam ediyor. Suç örgütü lideri olduğu gerekçesi ile hakkında yakalama kararı bulunan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne firar eden Peker'in önceki durağı Makedonya'da birlikte hareket ettiği Boban Tomovski, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Üsküp'te sık sık toplantılar düzenleyen uyuşturucu kaçakçısı Tomovski'nin, Türkiye üzerinden Mısır'a gitmek üzere olduğu belirlendi.

Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen Boban Tomovski isimli suç örgütü lideri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Haber 7'de yer alan habere göre uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Tomovski, Mısır'a gitmek isterken gözaltına alındı.

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MISIR'A GİTMEK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Birleşik Arap Emirlikleri'nde firari olarak yaşayan Sedat Peker'in önceki durağı Makedonya'da birlikte hareket ettiği Boban Tomovski, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Makedonya, Üsküp'te Peker ile sık sık toplantılar düzenleyen uyuşturucu kaçakçısı Tomovski'nin, Türkiye üzerinden Mısır'a gitmek üzere olduğu belirlendi.

TÜRKİYE'YE ÇOK SAYIDA GİRİŞ ÇIKIŞ KAYDI VAR

Sosyal medya hesaplarında Peker ile birlikte birçok paylaşımı bulunan Tomovski'nin, Türkiye'ye çok sayıda giriş ve çıkış kaydı bulunduğu öğrenildi.

Peker hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli olabileceği değerlendirilen Tomovski'nin adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından deport işlemleri uygulanması amacıyla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği ifade edildi.

Sedat Peker, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 13:16 

Son Dakika Güncel Sedat Peker'e bir şok daha: Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen arkadaşı Boban Tomovski gözaltına alındı - Son Dakika
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ŞU AN BURADASINIZ: Sedat Peker'e bir şok daha: Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen arkadaşı Boban Tomovski gözaltına alındı - Son Dakika
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