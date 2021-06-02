Sedat Peker'e bir şok daha: Uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen arkadaşı Boban Tomovski gözaltına alındı - Son Dakika

Sedat Peker'e yakınlığıyla bilinen Boban Tomovski isimli suç örgütü lideri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakalandı. Haber 7'de yer alan habere göre uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Tomovski, Mısır'a gitmek isterken gözaltına alındı.

MISIR'A GİTMEK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Birleşik Arap Emirlikleri'nde firari olarak yaşayan Sedat Peker'in önceki durağı Makedonya'da birlikte hareket ettiği Boban Tomovski, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Makedonya Üsküp'te Peker ile sık sık toplantılar düzenleyen ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Tomovski'nin, Türkiye'den Mısır'a gitmek üzere olduğu belirlendi.

TÜRKİYE'YE ÇOK SAYIDA GİRİŞ ÇIKIŞ KAYDI VAR

Sosyal medya hesaplarında Peker ile birlikte birçok paylaşımı bulunan Tomovski'nin, Türkiye'ye çok sayıda giriş ve çıkış kaydı bulunduğu öğrenildi.

Peker hakkında başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli olabileceği değerlendirilen Tomovski'nin adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından deport işlemleri uygulanması amacıyla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapılar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği ifade edildi.