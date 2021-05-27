Sedat Peker'e koruma kararında FETÖ etkisi - Son Dakika

EMNİYET kaynaklarından, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'e tahsis edilen polis koruması kararında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) İstanbul emniyetindeki yapılanmasının etkili olduğu belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, FETÖ'den ihraç edilen eski Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Nurettin Demir, 16 Ocak 2015'te organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in DHKP-C tarafından tehdit edildiği ve bu nedenle koruma verilmesi gerektiğine yönelik olarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün terör ve istihbarat birimleri arasındaki yazışmaları başlattı. Bu yazışmalarda ise DHKP-C güdümünde yayın yapan internet sitesinde, Peker hakkında hakaret ve tehdit içerikli ifadeler kullanıldığına yönelik değerlendirmeler yapıldı.