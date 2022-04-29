Sedat Peker'e yakın isimlerden "tik tak" paylaşımları: Seçim öncesi yeni videolar mı geliyor? - Son Dakika
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Sedat Peker'e yakın isimlerden "tik tak" paylaşımları: Seçim öncesi yeni videolar mı geliyor?

29.04.2022 09:54
Sedat Peker'e yakın isimlerden "tik tak" paylaşımları: Seçim öncesi yeni videolar mı geliyor?

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) 'sosyal medya kısıtlaması' getirdiği Sedat Peker, bu akşam saatlerinde kendisine yönelik gönderileri beğenerek hesabında paylaştı.

Geçen yıl yayınladığı videolarla gündem olan suç örgütü lideri Sedat Peker, uzun bir aradan sonra geçen günlerde ilk kez Twitter'da paylaşım yapmıştı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan ve 'sosyal medya araçlarını kullanması kısıtlanan' Peker'e konan yasağın 'esnetileceği', hatta seçim öncesi 'konuşmaya hazırlandığı' iddia edilmişti.

Peker, 24 Nisan'daki paylaşımından sonra kendisi ve ailesinin yer aldığı bir fotoğrafı retweetlemişti. Peker yine bugün de Twitter hesabından, kendisiyle ilgili gönderileri paylaştı.

Sedat Peker'e yakın isimlerden 'tik tak' paylaşımları: Seçim öncesi yeni videolar mı geliyor?

Sedat Peker ayrıca, @dogankng isimli kullanıcının paylaştığı, kendisi ve ailesinin yer aldığı bir fotoğrafı retweetledi.

"AKTİMİZ VAR!"

@dogankng isimli kullanıcının, sabah saatlerinde de "Şimdiye kadar sabırla beklediniz kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Ben sözümden dönmem, ben diz çökmem, az kaldı göreceksiniz. Aktimiz var!" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptığı görüldü.

Sedat Peker'e yakın isimlerden 'tik tak' paylaşımları: Seçim öncesi yeni videolar mı geliyor?

Bu ifadeler ve ardından Peker'in kendisine yönelik gönderileri paylaşması, ülke gündeminde genişçe yer alan videoları tekrardan çekmeye başlayacağı şeklinde yorumlandı.

"TİK TAK, TİK TAK…"

Ayrıca, Sedat Peker'in 'basın danışmanı' olduğu iddia edilen ve Peker'e yakınlığıyla bilinen Emre Olur da, zamanın giderek yaklaştığını ifade eden "Tik tak, tik tak…" ifadesini kullanarak kutlama emojisinin yer aldığı bir paylaşımda bulundu.

Sedat Peker'e yakın isimlerden 'tik tak' paylaşımları: Seçim öncesi yeni videolar mı geliyor?

"SÖZ VERDİĞİ ZAMAN SONU HER NE OLURSA OLSUN SÖZÜNÜ TUTAR"

Olur ardından da, "Sizler, Sn. Reis Sedat PEKER'i kendiniz gibi zannediyordunuz, en büyük hatanız da bu. Kendisini tanıyan herkes bilir! Söz verdiği zaman sonu her ne olursa olsun sözünü tutar. 'Söz namustur..'" ifadelerini kullandı.

Sedat Peker'e yakın isimlerden tik tak paylaşımları: Seçim öncesi yeni videolar mı geliyor?
Sedat Peker'e yakın isimlerden tik tak paylaşımları: Seçim öncesi yeni videolar mı geliyor?
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Sedat Peker, BAE, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sedat Peker'e yakın isimlerden "tik tak" paylaşımları: Seçim öncesi yeni videolar mı geliyor? - Son Dakika
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