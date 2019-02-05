Sedat Peker Hakkında Soruşturma
14 dakika önce
İstanbul Ataşehir'de katıldığı bir açılıştaki konuşmasında "halka silahlanma çağrısı" yaptığı iddia edilen Sedat Peker hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
İstanbul Ataşehir
'de katıldığı bir açılıştaki konuşmasında "halka silahlanma çağrısı" yaptığı iddia edilen Sedat Peker
hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:46 Kaynak: İHA
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