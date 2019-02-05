Son Dakika Haberleri: Sedat Peker Hakkında Soruşturma

Sedat Peker Hakkında Soruşturma

14 dakika önce

İstanbul Ataşehir'de katıldığı bir açılıştaki konuşmasında "halka silahlanma çağrısı" yaptığı iddia edilen Sedat Peker hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Sedat Peker Hakkında Soruşturma, System.String[]
İstanbul Ataşehir'de katıldığı bir açılıştaki konuşmasında "halka silahlanma çağrısı" yaptığı iddia edilen Sedat Peker hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:46 Kaynak: İHA

İstanbul, Ataşehir, Sedat Peker, Güncel
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