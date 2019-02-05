Son Dakika Haberleri: Sedat Peker Hakkında Soruşturma

Sedat Peker Hakkında Soruşturma

9 dakika önce

Sedat Peker hakkında Ataşehir'de katıldığı bir açılış sırasında yaptığı konuşmada, "suç işlemeye tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarını işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Sedat Peker Hakkında Soruşturma, System.String[]
Sedat Peker hakkında Ataşehir'de katıldığı bir açılış sırasında yaptığı konuşmada, "suç işlemeye tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarını işlediği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 3 Şubat Pazar günü Ataşehir'de gerçekleşen bir açılış esnasında konuşan Sedat Peker'in, halka silahlanma çağrısı yaptığına dair bilgi alınması üzerine ilgili konuşma kaydının

kolluk marifetiyle temin edilerek incelendiği belirtildi.

Açıklamada, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi uyarınca işin gerçeği araştırılıp yasal gereğine tevessül etmek amacıyla Sedat Peker hakkında, "suç işlemeye tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:49 Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataşehir, Sedat Peker, Güncel
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