Son Dakika Haberleri: Sedat Peker Hakkında Soruşturma

Sedat Peker Hakkında Soruşturma

1 saat önce

İSTANBUL (İHA) – İstanbul Ataşehir'de katıldığı bir açılıştaki konuşmasında "halka silahlanma çağrısı" yaptığı iddia edilen Sedat Peker hakkında savcılık soruşturma başlattı.

Sedat Peker Hakkında Soruşturma, System.String[]
İSTANBUL (İHA) – İstanbul Ataşehir'de katıldığı bir açılıştaki konuşmasında "halka silahlanma çağrısı" yaptığı iddia edilen Sedat Peker hakkında savcılık soruşturma başlattı.

Sedat Peker hakkında 3 Şubat 2019 tarihinde Atasehir'de gerçeklesen bir açılış esnasında yaptığı konuşma nedeniyle "suç işlemeye tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlarından soruşturma başlatıldı. Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "Sedat Peker'in 3 Şubat 2019 tarihinde İstanbul ili Ataşehir ilçesinde gerçeklesen bir açılış esnasında yaptığı konuşmada halka silahlanma çağrısı yaptığına dair bilgi alınması üzerine ilgili konuşma kaydı kolluk marifetiyle temin edilerek incelenmiş ve şüpheli hakkında 'Suç İşlemeye Tahrik ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur" denildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:56 Kaynak: İHA

Ataşehir, İstanbul, Sedat Peker, 3. Sayfa
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