Son Dakika Haberleri: Sedat Peker Hakkında Soruşturma

Sedat Peker Hakkında Soruşturma

1 saat önce

Sedat Peker hakkında soruşturmaİSTANBUL - Ataşehir'de katıldığı bir açılıştaki konuşmasında halka silahlanma çağrısı yaptığı iddia edilen Sedat Peker hakkında savcılık resen soruşturma başlattı.

Sedat Peker hakkında soruşturma

İSTANBUL - Ataşehir'de katıldığı bir açılıştaki konuşmasında halka silahlanma çağrısı yaptığı iddia edilen Sedat Peker hakkında savcılık resen soruşturma başlattı.
Sedat Peker hakkında 3 Şubat 2019 tarihinde tarihinde Atasehir'de gerçeklesen bir açılıs esnasında yaptığı konuşma nedeniyle "suç Islemeye Tahrik" ve "Halkı Kin ve Düsmanlıga Tahrik Etme" suçlarından sorusturma nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Yazılı açıklamada, "Sedat Peker'in 3 Şubat 2019 tarihinde Istanbul ili Atasehir ilçesinde gerçeklesen bir açılıs esnasında yaptığı konuşmada halka silahlanma çagrısı yaptıgına dair bilgi alınması üzerine ilgili konusma kaydı kolluk marifetiyle temin edilerek incelenmis ve süpheli hakkında Suç Islemeye Tahrik ve Halkı Kin ve Düsmanlıga Tahrik Etme suçlarından sorusturma baslatılmıstır. Kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluslarına saygıyla duyurulur" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:12 Kaynak: İHA

İstanbul, Ataşehir, Sedat Peker, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da Korkunç Kaza! Kadın Müşteri Otomobilden Fırladı Halka Silahlanma Çağrısı Yapan Sedat Peker Hakkında Soruşturma Başlatıldı

İstanbul'da Suriye Marşı ve Suriye Bayrakları ile Yapılan Açılış Büyük Tepki Topladı 3 Yaşındaki Kız Çocuğu Minibüste Annesinin Kucağında Öldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 20:37:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sedat Peker Hakkında Soruşturma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]