Sedat Peker Hakkında Soruşturma
1 saat önce
Sedat Peker hakkında soruşturmaİSTANBUL - Ataşehir'de katıldığı bir açılıştaki konuşmasında halka silahlanma çağrısı yaptığı iddia edilen Sedat Peker hakkında savcılık resen soruşturma başlattı.
Sedat Peker
hakkında soruşturma
İSTANBUL - Ataşehir
'de katıldığı bir açılıştaki konuşmasında halka silahlanma çağrısı yaptığı iddia edilen Sedat Peker hakkında savcılık resen soruşturma başlattı.
Sedat Peker hakkında 3 Şubat 2019 tarihinde tarihinde Atasehir'de gerçeklesen bir açılıs esnasında yaptığı konuşma nedeniyle "suç Islemeye Tahrik" ve "Halkı Kin ve Düsmanlıga Tahrik Etme" suçlarından sorusturma nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Yazılı açıklamada, "Sedat Peker'in 3 Şubat 2019 tarihinde Istanbul
ili Atasehir ilçesinde gerçeklesen bir açılıs esnasında yaptığı konuşmada halka silahlanma çagrısı yaptıgına dair bilgi alınması üzerine ilgili konusma kaydı kolluk marifetiyle temin edilerek incelenmis ve süpheli hakkında Suç Islemeye Tahrik ve Halkı Kin ve Düsmanlıga Tahrik Etme suçlarından sorusturma baslatılmıstır. Kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluslarına saygıyla duyurulur" denildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 07:12 Kaynak: İHA
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