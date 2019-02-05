Son Dakika Haberleri: Sedat Peker Hakkında Soruşturma (2)

Sedat Peker Hakkında Soruşturma (2)

8 dakika önce

Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA - SEDAT Peker hakkında Ataşehir'de yaptığı konuşma nedeniyle, "Suç İşlemeye Tahrik ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Sedat Peker Hakkında Soruşturma (2), System.String[]
Yüksel KOÇ - İSTANBUL DHA - SEDAT Peker hakkında Ataşehir'de yaptığı konuşma nedeniyle, "Suç İşlemeye Tahrik ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme" suçlarından soruşturma başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "03.02.2019 tarihinde Ataşehir'de gerçekleşen bir açılış esnasında konuşan Sedat Peker'in halka silahlanma çağrısı yaptığına dair bilgi alınması üzerine ilgili konuşma kaydı kolluk marifetiyle temin edilerek incelenmiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi uyarınca işin gerçeği araştırılıp yasal gereğine tevessül etmek amacıyla şüpheli hakkında 'Suç İşlemeye Tahrik ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme' suçlarından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:49 Kaynak: DHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, DHA, Ataşehir, Sedat Peker, Güncel
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