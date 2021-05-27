Sedat Peker hakkında yakalama kararı (2) - Son Dakika

'AD SOYAD BİLGİLERİNE İLAVE YAPILMAMIŞTIR'

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2021/100993 soruşturması kapsamında şüpheli hakkındaki yakalama emrine konu kimlik bilgileri, MERNİS kayıtlarındaki ad/soyad bilgilerine göre otomatik olarak düzenlenmiştir. Ayrıca şüpheliye ilişkin resmi evraklarda, nüfus kaydına göre tam adı sistemsel olarak eklenmektedir. Bu hususta Cumhuriyet Başsavcılığımızca herhangi bir ilave yapılmamıştır" denildi.