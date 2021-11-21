Sedat Peker'i emzikle tehdit etmişti! "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine yönelik yaptığı çalışmalara 'silahla birden fazla kişi ile yağma' suçundan aranmaları bulunan, liderliğini Güniz Akkuş'un yaptığı suç örgütüne yönelik dün eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Operasyonlarda eski bir polis olan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş ile birlikte Mustafa Kemal Yavuz yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

SEDAT PEKER'İ TEHDİT ETMİŞTİ

Güniz Akkuş 2 yıl önce bir video çekerek Sedat Peker'i açıkça tehdit edip, "Bana bak Sedat Peker! Sana on gün süre veriyorum. On gün sonra bir gece ansızın ziyaretine gelirim. Ziyaretine geldiğimde de sana bu biberonu, canın sıkılmasın diye emziğini ve çocuk bezini getiririm. Bir gece ansızın emzikle gelebilirim" demişti.