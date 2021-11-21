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Sedat Peker'i emzikle tehdit etmişti! "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş gözaltına alındı - Son Dakika

Sedat Peker'i emzikle tehdit etmişti! "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş gözaltına alındı

21.11.2021 15:20
Sedat Peker'i emzikle tehdit etmişti! "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş gözaltına alındı

Suç örgütü lideri Sedat Peker'e yönelik "Sana on gün süre veriyorum. Bir gece ansızın emzikle gelebilirim" tehdidiyle gündem olan 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. "Kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, mala zarar verme ve yağma" gibi olaylara karıştığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda Akkuş ile birlikte bir adamı da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerine yönelik yaptığı çalışmalara 'silahla birden fazla kişi ile yağma' suçundan aranmaları bulunan, liderliğini Güniz Akkuş'un yaptığı suç örgütüne yönelik dün eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

Sedat Peker'i emzikle tehdit eden 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş gözaltına alındı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Operasyonlarda eski bir polis olan "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş ile birlikte Mustafa Kemal Yavuz yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Sedat Peker'i emzikle tehdit eden 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş gözaltına alındı

SEDAT PEKER'İ TEHDİT ETMİŞTİ

Güniz Akkuş 2 yıl önce bir video çekerek Sedat Peker'i açıkça tehdit edip, "Bana bak Sedat Peker! Sana on gün süre veriyorum. On gün sonra bir gece ansızın ziyaretine gelirim. Ziyaretine geldiğimde de sana bu biberonu, canın sıkılmasın diye emziğini ve çocuk bezini getiririm. Bir gece ansızın emzikle gelebilirim" demişti.

Sedat Peker'i emzikle tehdit etmişti! Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Sedat Peker, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sedat Peker'i emzikle tehdit etmişti! 'Hanımağa' lakaplı Güniz Akkuş gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sedat Peker'i emzikle tehdit etmişti! "Hanımağa" lakaplı Güniz Akkuş gözaltına alındı - Son Dakika
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