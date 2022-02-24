Sedat Peker iade talebine ne dedi? "Hükümetin şahsıma duyduğu aşırı sevgi..." - Son Dakika
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Sedat Peker iade talebine ne dedi? "Hükümetin şahsıma duyduğu aşırı sevgi..."

24.02.2022 10:17
Sedat Peker iade talebine ne dedi? "Hükümetin şahsıma duyduğu aşırı sevgi..."

Halen ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı haberleri yayınlanan Sedat Peker hakkında Türkiye'nin iade talebi dün gündeme gelmişti. Peker'in bu talebe yanıt olarak "Ben hesabımı çok iyi yaptım, umarım onlar da yapmıştır" dediği öne sürüldü.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in 194 ülkede uluslararası seviyede aranması için Interpol tarafından 1 Şubat'ta kırmızı bülten çıkarıldı.

Adalet Bakanlığı da Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Türkiye'ye iadesi için geçici tutuklanmasını talep etti.

Reuters ajansının haberinde ise Interpol'den kırmızı bülten konusunda bir yanıt alınamadığı, İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ise bu iddiaların doğrulatılamadığı belirtildi.

"HİÇBİR ŞEY HUKUKA UYĞUN DEĞİL"

Gazeteci İsmail Saymaz Halk TV'deki bugünkü yazısında dün Peker'in yakınındaki bir isme ulaştığını yazdı. Saymaz'ın aktardığına göre Peker söz konusu durumla ilgili olarak, "BAE yetkilileri beni bilgilendirmedi. Türkiye'deki avukatlarımı bilgilendiren makam yok. Hiçbir şey hukuka uygun olmadığı için iade edilir miyim, edilmez miyim tarzındaki soruya verebilecek cevabım yok. Her şeye hazırım" dedi.

"ANNEM BABAM BİLE...."

Peker, "İlk yurtdışına çıktığım zaman rahmetli annem ve babam bile yüzümü görmek için bu kadar çaba sarf etmedi. Hükümetin şahsıma duyduğu sevgi beni aşırı mutlu etti. Hesabı çok iyi yaptım. Onlar da yapmıştır. Şimdi doğru olan, Allah'ın planını beklemek ve sonucunu yaşayıp görmek. İade olsam da olmasam da Allah'ın kaderini yaşayacağım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Saymaz, yakın arkadaşının, Peker'in başka ülkeye geçmek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ettiğini, "Pasaportu olmadığı için şu an mümkün görünmüyor" dediğini de söyledi.

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Flaş gelişme: Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in tutuklanmasını talep etti! Türkiye'ye iadesi isteniyor Flaş gelişme: Adalet Bakanlığı, BAE'den Sedat Peker'in tutuklanmasını talep etti! Türkiye'ye iadesi isteniyor Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını... Adalet Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını...

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Son Dakika Güncel Sedat Peker iade talebine ne dedi? 'Hükümetin şahsıma duyduğu aşırı sevgi...' - Son Dakika


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