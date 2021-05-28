Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş olan Sedat Peker'e koruma verilmesiyle ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Soylu'nun Peker'e koruma polisi verilmesinde sorumluluğuna işaret ettiği ve açığa alınacağı yönünde iddialar gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan sessizliğini bozdu.

"TÜRKİYE'DE DÜRÜST SİYASETÇİLER VAR, EN BAŞTA SAYIN CUMHURBAŞKANI VAR"

Cumhuriyet gazetesine röportaj veren ve iddialarla ilgili olarak "Allah'a sığınıyorum" diyen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan, açığa alınacağı yönündeki haberlerle ilgili de konuştu. Çalışkan şu ifadeleri kullandı;

" Türkiye'deki en dürüst insanı neden dolayı açığa alacaklar çok merak ediyorum. Çıksın bir görelim bakalım. Türkiye'de insanlar var. Dürüst siyasetçiler var. En başta Sayın Cumhurbaşkanı var. Mustafa Çalışkan gibi bir insanı açığa kim alacak, nasıl alacak bir görelim bakalım. Çok merak ettim."