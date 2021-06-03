Üye Girişi
Sedat Peker ile ilgili ses getirecek iddia: Bazı siyasetçi, vekil ve gazetecilere 24 ayar altın tespih hediye etmiş - Son Dakika

Sedat Peker ile ilgili ses getirecek iddia: Bazı siyasetçi, vekil ve gazetecilere 24 ayar altın tespih hediye etmiş

03.06.2021 09:28

Suç örgütü lideri Sedat Peker, son dönemde yayınladığı videolarla büyük tartışma yaratırken, gazeteci Saygı Öztürk'ün dün akşam katıldığı bir canlı yayında ileri sürdüğü iddia ile gündem yarattı. Peker'in bazı siyasetçi, milletvekili, bürokrat ve gazetecilere, "dostluk nişanesi" olarak 24 ayar altında yapılmış bir tespih gönderdiğini iddia eden Öztürk, bazı kişilerin o tespihten alabilmek için araya aracı koyduklarını belirtti. Peker'in bu isimleri açıklayıp açıklamayacağı ise merak konusu oldu.

TV5'de Mustafa Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu gazeteci Saygı Öztürk'ün konuk olduğu "Kulis Ankara" programında, mafya-medya-siyaset üçgeninde yaşanan ilişkiler üzerine konuşuldu.

Son dönemde yayınladığı videolarla tartışma yaratan Sedat Peker'den 10 bin dolar aldığı iddia edilen siyasetçi gizemini korurken, programda bomba bir iddia daha gündeme geldi. Peker'in bazı siyasetçi, milletvekili, bürokrat ve gazetecilere, "dostluk nişanesi!" olarak 24 ayar altından yapılmış tespih gönderdiği iddia edildi.

"BAZI KİŞİLER O TESPİHTEN ALABİLMEK İÇİN ARAYA ARACI KOYUYORDU"

Saygı Öztürk, "Organize suç örgütü lideri" olmakla suçlanan ve hakkında yakalama kararı çıkarılmış olan Sedat Peker'in, hatrı sayılı kişilere hediye olarak 24 ayar altından yapılmış tespihler hediye ettiği; bazı kişilerin, o tespihten alabilmek için araya aracı koydukları, bunlar arasında siyasetçilerin, milletvekillerinin, bürokratların olduğunu iddia etti.

Öztürk, Sedat Peker'in kendisinin de sürekli tespih kullandığını belirterek, "O, kişiler arasındaki dostluğu pekiştirmek adına bir dostluğun nişanesi olarak veriliyormuş bu onların dünyasında. Dolayısıyla, tespih verdikleri zaman o dostluk, 'ebedî bir dostluk' olarak ifade ediliyor" dedi.

Sedat Peker ile ilgili ses getirecek iddia: Bazı siyasetçi, vekil ve gazetecilere 24 ayar altın tespih hediye etmiş

Gazeteci Saygı Öztürk: Peker geçmişte de pahalı saatler hediye ediyordu, 15-16 tane milletvekiline vermişti.

"SEN 22 AYAR YAP, NEREDEN ANLAYACAKLAR"

Her alanda olduğu gibi bu konuda da 'üçkâğıtçılık' yapıldığını söyleyen Öztürk, "Ne yapılıyor biliyor musun? Sedat Peker, her zaman yaptırdığı yere 24 ayar tespih yaptırıyor, imamesiyle, her şeyiyle beraber. 2 kişi konuşuyor, tespihle şeyi yapan adam. Telefona yakalanıyor. Telefonda diyor ki, 'Ya sen 22 ayar yap, nereden anlayacaklar.' falan diyor; ama işte böyle telefona yakalanıyor ve onun cezası da çok ağır oluyor." dedi.

"O İSİM ALTIN TESPİHİ İADE ETMİŞ"

Saygı Öztürk, Sedat Peker'in köfteci Yusuf'a hediye ettiği 24 ayar altın tespihin, daha sonra araları bozulunca Peker'e iade edildiğine dair bir bilginin iddianamede yer aldığını da kaydetti. Öztürk, 2 Haziran'da (bugün) Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayacak davada bu konunun gündeme gelebileceğini söyledi.

Peker'in, 24 ayar altın tespih hediye ettiği kişilerin isimlerini de açıklayıp açıklamayacağına dair bir soru üzerine de Öztürk, "Açıklamaz. Bana göre açıklamaz. Geçmiş dönemde açıklamadı, şimdi artık düşmanlığı falan olduysa onu bilemem; ama meselâ saat vermişti bazı kişilere. Çok pahalı saatlerden veriliyordu. 15-16 tane milletvekiline vermişti. Bakın, o kadar önem verdiği, hassas olduğu bir konuydu ki, 'Saygı Bey bu konuyu bana sormayın,' demişti bize. Nasılsa söylemeyecekti zaten." diye konuştu.

"KİMSE KIYAMET KOPAR DİYE BİR ŞEY BEKLEMESİN"

Öztürk, "Açıklarsa ne olur? Türkiye şok olur mu?" sorusuna karşılık da "Yok ya. Türkiye'de ne oluyor biliyor musun? Her şeye alışığız biz. 'Ya ne olacak, arkadaşıyım diye, hediye diye gönderdi, ben de aldım.' Artık bu noktada Türkiye ya. Baktığınız zaman ülkemizde bunlar neredeyse artık normal ilişkiler olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla öyle 'Aman bundan kıyamet kopar' falan diye kimse bir şey beklemesin" ifadelerini kullandı.

Sedat Peker ile ilgili ses getirecek iddia: Bazı siyasetçi, vekil ve gazetecilere 24 ayar altın tespih hediye etmiş
Sedat Peker ile ilgili ses getirecek iddia: Bazı siyasetçi, vekil ve gazetecilere 24 ayar altın tespih hediye etmiş

Milletvekili, Saygı Öztürk, Sedat Peker, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sedat Peker ile ilgili ses getirecek iddia: Bazı siyasetçi, vekil ve gazetecilere 24 ayar altın tespih hediye etmiş - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rize'ye haziran ayında kar yağdı, görenler telefonlarına sarıldı Rize'ye haziran ayında kar yağdı, görenler telefonlarına sarıldı AK Parti adayının iş makinesinin üzerinde verdiği poz seçime gidecek ilçede tartışma yarattı AK Parti adayının iş makinesinin üzerinde verdiği poz seçime gidecek ilçede tartışma yarattı İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bengü, oğluna eşinin adını koyacak İkinci kez anne olmaya hazırlanan Bengü, oğluna eşinin adını koyacak TBMM'den geçti, yeniden yapılandırılacak! Vergi, harç ve SGK prim borçları olanlar dikkat TBMM'den geçti, yeniden yapılandırılacak! Vergi, harç ve SGK prim borçları olanlar dikkat Sadakatsiz'in sezon finali nefes kesti! Asya ve Derin'in aracı uçurumdan uçtu Sadakatsiz'in sezon finali nefes kesti! Asya ve Derin'in aracı uçurumdan uçtu Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu Ümit Özat, Emre Belözoğlu paylaşımıyla herkesi şaşırttı Ümit Özat, Emre Belözoğlu paylaşımıyla herkesi şaşırttı Sosyal medyadan atıştılar! Nagehan Alçı'dan eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya Kocasakal tepkisi Sosyal medyadan atıştılar! Nagehan Alçı'dan eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya Kocasakal tepkisi

Son Dakika Haberleri
10:03 Son dakika: Mayıs ayında TÜFE yüzde 0,89 artarken yıllık enflasyon yüzde 16,59 oldu
10:01 Rize'ye haziran ayında kar yağdı, görenler telefonlarına sarıldı
09:40 AK Parti adayının iş makinesinin üzerinde verdiği poz seçime gidecek ilçede tartışma yarattı
09:31 Ev sahibi, parasını alamayınca kiracıyı bıçakladı
09:28 Sedat Peker ile ilgili ses getirecek iddia: Bazı siyasetçi, vekil ve gazetecilere 24 ayar altın tespih hediye etmiş
09:19 İş yerinde arkadaşlarıyla sohbet ederken, camdan aşağı düştü! O anlar saniye saniye görüntülendi
09:18 Lanetli olduğunu düşündükleri bez bebek yüzünden rahat uyku uyuyamıyorlar
09:17 Sadakatsiz'in sezon finali nefes kesti! Asya ve Derin'in aracı uçurumdan uçtu
09:13 WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" cevabını veren memur sürüldü
09:11 Kaçırılan liseli kız, yaşadığı korku dolu günleri anlattı: Çantasından çıkardığı şeyi içip taciz ediyordu
Son dakika: Mayıs ayında TÜFE yüzde 0,89 artarken yıllık enflasyon yüzde 16,59 oldu Son dakika: Mayıs ayında TÜFE yüzde 0,89 artarken yıllık enflasyon yüzde 16,59 oldu         
10:03
Sörloth'tan görülmemiş isyan! Trabzon taraftarı Norveçli oyuncuyu zıvanadan çıkarttı Sörloth'tan görülmemiş isyan! Trabzon taraftarı Norveçli oyuncuyu zıvanadan çıkarttı         
09:58
Ev sahibi, parasını alamayınca kiracıyı bıçakladı Ev sahibi, parasını alamayınca kiracıyı bıçakladı         
09:31
Son Dakika: İsrail'de Netanyahu'nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmak için anlaştı Son Dakika: İsrail'de Netanyahu'nun rakipleri koalisyon hükümetini kurmak için anlaştı         
09:23
Lanetli olduğunu düşündükleri bez bebek yüzünden rahat uyku uyuyamıyorlar Lanetli olduğunu düşündükleri bez bebek yüzünden rahat uyku uyuyamıyorlar         
09:18
WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime WhatsApp'tan kendisini uyaran hakime "Çocuğumu teste getirdim, tatil günümde bari rahat bırakın" cevabını veren memur sürüldü         
09:13
Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti Mike Tyson, hapis cezasının hafifletilmesi için danışmanıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti         
00:55
Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden aldığı romantik evlilik teklifini sosyal medyadan paylaştı Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden aldığı romantik evlilik teklifini sosyal medyadan paylaştı         
22:47
Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı Sofia Vergara, televizyon ekranlarında kalçasıyla ceviz kırmaya çalıştı         
22:18
Kimler yok ki! Ünlüler, korona yasaklarını delince orman kapısından kaçmaya çalıştı Kimler yok ki! Ünlüler, korona yasaklarını delince orman kapısından kaçmaya çalıştı         
21:52
Fransa'da kriz! Polis, itfaiye, ambulans gibi acil hatlar çöktü Fransa'da kriz! Polis, itfaiye, ambulans gibi acil hatlar çöktü         
21:37
Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü         
20:52
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti         
15:47
"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı         
15:27
Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı         
13:34
Davayı kaybeden Metin Şentürk, eski eşi Fulya Kalkavan'a 4 milyon TL nafaka ödeyecek Davayı kaybeden Metin Şentürk, eski eşi Fulya Kalkavan'a 4 milyon TL nafaka ödeyecek         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2021 10:12:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sedat Peker ile ilgili ses getirecek iddia: Bazı siyasetçi, vekil ve gazetecilere 24 ayar altın tespih hediye etmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement