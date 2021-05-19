Sedat Peker'in açıklamalarının ardından 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı

Kendisine yönelik operasyonlar sonrasında sosyal medya üzerinden videolar yayınlamaya başlayan Sedat Peker, bir videosunda ATV'de yayımlanan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı diziyi gündeme getirmişti.

"DİZİDEN ÇIKARABİLECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"

Sedat Peker dizide kendisine bir gönderme yapıldığını söyleyerek, "Tam ben videoyu yayınladıktan sonra diziye bir karakter girdi. Adı Peker. Şoförlük yapıyor. Bir şey söylüyor, oradan diyorlar ki 'Boş ver sen Peker'i. O hep böyle, boş konuşur'. Oktay Kaynarca benim çocukluk arkadaşım. Onu aradım, anlattım. Yapımcıyla konuştu. Bana döndü, 'Öyle şey mi olur, tesadüf olmuş.' dedi. Ben mal mıyım? Çocuk muyum? Dizide karakter için 'Peker de boş konuşmazmış' dedirtilmesini istedim. Onu yapamayacaklarını, diziden çıkarabileceklerini söylediler" ifadelerini kullandı.

Peker'in yakınındaki, şoförlüğünü de yapan ismin Volkan Bayram olduğu, dizide ise "Volkan" adlı karakterin şoförünün adının "Peker" olması iddiaları güçlendirmişti.

YENİ BÖLÜMLERDE YER ALMADI

Peker'in bu konuşmasının ardından "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin yayımlanan iki bölümünde de "Peker" adlı karakterin yer almaması dikkat çekti.

Yapımcılığını ATV'nin üstlendiği diziden "Peker" adlı karakterin çıkarıldığı yorumları yapıldı.