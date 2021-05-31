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Sedat Peker'in adamlarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sedat Peker'in adamlarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı

31.05.2021 17:37

Organize suç örgütü olmakla suçlanan Sedat Peker'in adamlarına İstanbul ve Çanakkale'de yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şahıs, tutuklandı. Öte yandan iki şüpheli ise serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yurt genelinde faaliyet gösteren ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen, elebaşılığını Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik 28 Mayıs'ta, İstanbul ve Çanakkale'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli Abdullah S, Ümit G. ve Ulaş B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

2 ŞAHIS SERBEST KALDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah S. tutuklanırken Ümit G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheli Ulaş B. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 9 Nisan'da İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 63 kişiden 56'sı yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklanırken 7'si adli kontrol şartıyla 37'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden birinin bu süreçte vefat ettiği öğrenildi. Firari durumdaki 6 kişiden 3'ü 28 Mayıs'ta gözaltına alınırken, yurt dışında olduğu tespit edilen elebaşı Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 3 kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor.

Sedat Peker'in adamlarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı

Sedat Peker, Çanakkale, İstanbul, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sedat Peker'in adamlarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı - Son Dakika


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