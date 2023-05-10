Hakkında yakalama kararı bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, son dönemde yayınladığı videolarda bazı siyasiler hakkında iddialar ortaya atan Ali Yeşildağ'ın açıklamaları üzerine konuştu.
Ersan Barkın, siyasiler hakkında "kaset" iddialarında bulunan Yeşildağ ile Peker'in bağlantısı olmadığını belirtti.
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Barkın, "Ali Yeşildağ adına açılan hesapta, kendisini müvekkilimSedat Peker ile ilişkilendirilmeye çalışarak Muharrem İnce ya da başka konularda yapılan paylaşımlar, ahlaksızlıkta yeni bir aşamadır" dedi.
Barkın devamında, "Amaçlardan birinin de müvekkilimi, tecrit halini deldiği görüntüsü yaratarak, hukuki sıkıntıya sokmak olduğu kanaatindeyiz. Bu kalleşliktir. Sedat Peker'in, kendisi ya da başkası üzerinden bir paylaşım yapabilmesi, hukuku bilen herkesin artık net görebildiği biçimde, olanaklı değildir" diye belirtti.
Son Dakika › Güncel › Sedat Peker'in avukatından Ali Yeşildağ açıklaması: Müvekkilimi hukuki sıkıntıya sokmak istiyorlar, bu kalleşliktir - Son Dakika