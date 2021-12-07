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Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil - Son Dakika

Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil

07.12.2021 11:41

Katar'ın El Cezire televizyonu internet sitesinde, Türkiye'de "Suç Örgütü Lideri" olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alındığını iddia etmiş, sonrasında ise bu haberi kaldırmıştı. Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın tarafından yapılan açıklamada, gözaltı durumunun söz konusu olmadığı ifade edildi.

Katar merkezli olarak yayın yapan El Cezire televizyonu, önceki gün yayınladığı haberde Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alındığı iddia etti. Ancak kanal, bilgiyi doğrulatamadığı gerekçesiyle söz konusu haberi yayından kaldırdı. El Cezire'nin bu hamlesinden sonra Peker'in son durumu merak ediliyordu. TELE 1'den Tuncay Molleveisoğlu'na konuşan Peker'in avukatı Ersan Bakır, gözaltı durumunun olmadığını belirtti.

"KENDİSİYLE İLETİŞİM KURABİLİYORUM"

Tuncay Mollaveisoğlu'nun sunduğu Anında Manşet programında gözaltı iddiaları masaya yatırıldı. Mollaveisoğlu, programdan önce Peker'in avukatı Ersan Barkın ile konuştuğunu söyleyerek iddiaları yanıtladı. Mollaveisoğlu, Barkın'ın sözlerini şu şekilde aktardı (Barkın'ın ağzından): "Bir gözaltı söz konusu değil, hatta ulaştığım yani bendeki numara ile bir yakını üzerinden kendisi ile iletişim kurabiliyorum"

GÖZALTINA ALINDIĞINI İDDİA ETTİLER

El Cezire, dün suç örgütü lideri Sedat Peker ile ilgili dikkat çeken bir haber ortaya attı. Haberde Sedat Peker'e ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"İki ülke arasındaki ilişkilerin ısındığına dair başka işaretler de var. Suriye'deki "terör" gruplarını finanse etmek suçlamasıyla 2018'den beri BAE'de tutuklu bulunan Türk işadamı Mehmet Ali Öztürk, serbest bırakılarak Türkiye'ye döndü. Dubai'den yayınladığı sansasyonel internet videolarında üst düzey Türk yetkililere yönelik skandal iddialar içeren hüküm giymiş bir Türk mafya babası Sedat Peker'in de BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığı ve uzun süredir iadesini talep eden Türkiye'ye iade edilebileceği bildirildi."

HABERLE İLGİLİ DÜZELTME GELDİ

Söz konusu haberin Türkiye'de büyük etki yaratmasının ardından önce El Cezire muhabirleri ardından da El Cezire düzeltme metni yayımladı. Söz konusu haber metninde düzeltme şu şekilde yer aldı:

"Bu makalenin önceki bir versiyonunda hüküm giymiş bir Türk mafya babası Sedat Peker'in BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Al Jazeera bu raporları doğrulayamadığı için bu cümle makaleden çıkarıldı."

Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil

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Son Dakika Güncel Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sedat Peker'in avukatı tartışmalara son noktayı koydu: Sedat Peker gözaltında değil - Son Dakika
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