Sedat Peker'in basın danışmanlığını yapan Emre Olur hakkında bir kez daha tahliye kararı çıktı - Son Dakika
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Sedat Peker'in basın danışmanlığını yapan Emre Olur hakkında bir kez daha tahliye kararı çıktı

28.04.2023 18:52

Organize suç örgütü lideri davasında tek tutuklu sanık olan Peker'in basın danışmanı Emre Olur'un bir kez daha tahliyesine karar verildi. Kararı sosyal medya hesabından duyuran Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, "Umarım bu kez, yargılamayı yapan Mahkemenin kararı uygulama bulur" ifadelerini kullandı.

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur'la ilgili yeni gelişme yaşandı. Sedat Peker davasının tek tutuklu sanığı olan, 8 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Emre Olur hakkında bir kez daha tahliye kararı çıktı.

BİR KEZ DAHA TAHLİYE KARARI

Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, bugün görülen duruşmanın ardından kararı Twitter hesabından duyurdu. Barkın, "Sedat Peker hakkında suç örgütü iddiasıyla açılan ana davanın duruşması yapıldı. Dosyadaki tek tutuklu sanık Emre Olur'un tahliyesine karar verildi. Umarım bu kez, yargılamayı yapan Mahkemenin kararı uygulama bulur" dedi.

NE OLMUŞTU?

Hakkında "tehdit", "suçu ve suçluyu övmek", "hakaret", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "basit yaralama", "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından adli makamlarca aranan Ahmet Emre Olur, Tiran Havalimanı'nda gözaltına alınarak 18 Eylül'de Türk yetkililere teslim edilmişti.

PEKER'İN ÇEKTİĞİ VİDEOLARI PAYLAŞAN KİŞİ

Bu kapsamda gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilen Olur, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülmüştü. Peker'in çektiği videoları paylaşan Emre Olur'un davada tahliyesine karar verilmesinin ardından, Başsavcılığın itirazı üzerine Emre Olur hakkında verilen tahliye kararı kaldırılmıştı. Tahliyesine karar verilen Emre Olur hakkında cezaevinden çıkmadan yeniden tutuklanmıştı.

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Sedat Peker, Emre Olur, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sedat Peker'in basın danışmanlığını yapan Emre Olur hakkında bir kez daha tahliye kararı çıktı - Son Dakika
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